El puesto de David Sánchez era "un traje a medida": los argumentos de la Audiencia de Badajoz para condenar al hermano del presidente del Gobierno

El contexto El hermano del presidente del Gobierno ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias al no considerarse probado que hubiera presiones para que obtuviera la plaza.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a una pena de nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación por la Audiencia Provincial de Badajoz y es que el tribunal ha considerado que el puesto conseguido era "un traje a medida".

Así lo ha aseverado la Audiencia de Badajoz en una sentencia a la que ha tenido acceso laSexta y en la que también ha recogido que se consideran "probados" tres bloques diferentes de hechos. En primer lugar, se apunta que la Diputación de Badajoz, entre los años 2016 y 2017, creó la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios y adjudicó la misma, como personal de Alta Dirección, a David Sánchez. "Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", añade el escrito.

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