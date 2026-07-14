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David Sánchez, condenado

Óscar Puente afirma que "la única finalidad" de la condena a David Sánchez es "derribar al Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas"

El contexto David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación por la Audiencia de Badajoz.

Óscar Puente Óscar PuenteAgencia EFE

"Derribar al Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas". Esa es, para Óscar Puente, la operación que se ha puesto en marcha este martes tras la sentencia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación por la Audiencia de Badajoz.

Unos minutos después de hacerse público el fallo de la causa en la que se investigaba al hermano de Sánchez por la adjudicación de su plaza en la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, Puente ha afirmado a través de su cuenta en la red social X que "esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".

*Noticia en ampliación.

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