Más intensos, más fuertes, menos controlables y capaces de emitir la misma energía que la bomba de Hiroshima: así son los megaincendios

Los detalles La Real Academia de Ingeniería ha avisado que estos incendios ya están aquí y no estamos preparados para hacerles frente.

En Sumacàrcer, Valencia, se han alcanzado 45 grados en medio de la segunda ola de calor del verano, marcando récords históricos. Estos extremos climáticos agravan los incendios forestales, especialmente en Cataluña, donde 111 municipios están en "riesgo extremo". La Real Academia de Ingeniería advierte sobre los megaincendios, que son más intensos y difíciles de controlar, y señala que no estamos preparados para enfrentarlos. La falta de un mapa de zonas inflamables y el abandono del campo, que deja vegetación sin control, son factores críticos. Se propone que las administraciones actúen para mitigar estos riesgos y se busca un pacto de Estado para cambiar la legislación y los incentivos.

En las calles de Sumacàrcer, en Valencia, este martes han llegado a los 45 grados. Siguen así los récords de temperaturas durante la segunda ola de calor del verano. De hecho, este lunes fue el 6 de julio más caluroso desde 1950, lo que no ayuda a los incendios forestales que hay ahora mismo en Cataluña. Hasta 111 municipios están en "riesgo extremo" y, además, ya se ven los primeros megaincendios.

Estos son incendios mas intensos, mas fuertes, menos controlables y tan potentes que pueden emitir la misma energía que la bomba de Hiroshima. Se propagan muy rápido y provocan tormentas de fuego. Además, son impredecibles. Este martes ha alertado de ellos la Real Academia de Ingeniería, que ha dicho que ya están aquí y no estamos preparados. Dicen que no sabemos ni cómo actuar contra estos nuevos megaincendios.

No hay un mapa de zonas inflamables. Esto no quiere decir solo que sea una zona de altas temperaturas donde se puede prender fácilmente, ser una zona inflamable es ser una zonas donde puede darse un incendio de este estilo por las condiciones del terreno, por el crecimiento de la vegetación, por la sequedad de la zona, por el abandono o por la despoblación. Esto apuntan los expertos de la Real Academia de Ingeniería, que añaden que habría que establecer también un sistema de alertas. Un aviso con un margen de 72 horas cuando se prevé elevado riesgo para preparar a la población y a los bomberos.

La población ha dejado el campo, lo que ha provocado que crezca la vegetación porque no hay ganado ni personas que ayuden a limpiarla, a reducirla. Y esa vegetación es combustible, gasolina. Una vegetación que se extiende hectáreas y hectáreas sin nada que lo pare. Una vegetación de hojarasca, de matorral, que es por donde prende y corre el fuego.

Por ello, también han propuesto que hay que actuar sobre ello. Y dado que la gente no va a volver al campo, al monte, y trabajarlo por su cuenta, le toca a las administraciones planificarlo. Esto no quiere decir que se pongan a limpiar todo, pero con ciertas actuaciones se mitiga. Así se ha hecho en algunas zonas de Australia. Un euro de inversión se traduce en cuatro euros de ahorro.

¿Y contra los pirómanos no proponen nada? No, porque los megaincendios no suelen ser causados por pirómanos. Así lo dice la Real Academia de Ingeniería. En 2025 hubo récord de hectáreas quemadas, más de 400.000, y la mitad fueron causadas por un rayo, que cae sin apenas lluvia, pero con mucho viento en verano. Esto incendia en varios puntos y se expande sobre un terreno que tiene mucha vegetación y muy seca. Por eso, lo que piden es un pacto de Estado, un cambio en la legislación y en los incentivos para evitarlo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido