El papa León XIV firma en el libro de honor del Congreso: "Que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa"

¿Qué ha dicho? El sumo pontífice ha reclamado poner los derechos y las libertades de los ciudadanos en el centro de la actividad de "la sede democrática de la soberanía nacional española" en un discurso en el que ha aprovechado para cargar contra el aborto y la eutanasia.

El papa León XIV ha realizado una histórica comparecencia en el Congreso de los Diputados, siendo la primera visita de un sumo pontífice a España desde que asumió su liderazgo en mayo de 2025. Recibido con honores de jefe de Estado, León XIV firmó en el libro de honor del Congreso, destacando la importancia de los derechos en la actividad legislativa. Durante su discurso, criticó duramente el aborto y la eutanasia, defendiendo la dignidad de la persona humana y advirtiendo sobre la "cultura del descarte". Este mensaje coincide con el debate en España sobre blindar el derecho al aborto en la Constitución, enfrentando oposición de PP y Vox.

El papa León XIV ha protagonizado este lunes la primera comparecencia de un sumo pontífice en la historia del Congreso de los Diputados en la que ha sido su primera visita a España desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica en mayo de 2025, marcando así un hito en la historia de la Cámara baja. A su llegada al Palacio de las Cortes, León XIV ha sido recibido con honores de jefe de Estado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Tras la interpretación de los himnos del Estado de la Ciudad del Vaticano y de España, interpretados por la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional, el pontífice se ha dispuesto a firmar en el libro de honor del Congreso de los Diputados. "Con el deseo de que las derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española", ha indicado León XIV en una firma histórica.

Tras su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo y concluidos los saludos, se ha producido el habitual cambio de regalos. En concreto, Armengol ha entregado a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, mientras que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán le ha hecho entrega del manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

El duro discurso del papa contra el aborto y la eutanasia

El papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En su discurso, León XIV ha defendido que "la dignidad inviolable de la persona humana" no puede "quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento". El sumo pontífice ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje político muy directo hacia "quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social". Una dura crítica que llega horas después de alertar del peligro de los "enfoques identitarios" y la "polarización" en diversos actos en los que también había reclamado la necesidad de fomentar la integración de los migrantes.

A colación de las cuestiones del aborto y la eutanasia, León XIV ha avisado de que "la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte": "Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?".

En ese sentido, y ante los representantes políticos, el pontífice ha reclamado que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia". "Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona", ha agregado.

Estas palabras del líder de la Iglesia Católica llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja con el objetivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución con una reforma que se está tramitando en el propio Congreso con la que se pretende que los poderes públicos aseguren "el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios". Una reforma que se está encontrando con el rechazo frontal de PP y Vox, del mismo modo que algunos de los socios parlamentarios de Ejecutivo de Pedro Sánchez han criticado la fórmula legal elegida por Moncloa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido