El papa lanza un mensaje contra el aborto y la eutanasia en el Congreso: "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"

Los detalles Aunque no los ha mencionado de forma explícita, el pontífice ha criticado duramente estos derechos reconocidos en España ante el Congreso, sede de la soberanía nacional. "La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización", ha recalcado.

El Papa León XIV ha criticado el aborto y la eutanasia en el Congreso de los Diputados, defendiendo la "dignidad inviolable de la persona humana" frente a consensos sociales cambiantes. Lanzó un mensaje político a quienes legislan sobre la convivencia social, advirtiendo del peligro de la "cultura del descarte". León XIV cuestionó el futuro de sociedades que no valoran la vida desde la concepción hasta su fin natural. Sus declaraciones llegan mientras el Gobierno busca reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto, enfrentándose a la oposición de PP, Vox y algunos socios parlamentarios del Ejecutivo de Sánchez.

El papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su histórica comparecencia en el Congreso de los Diputados. En su discurso, León XIV ha defendido que "la dignidad inviolable de la persona humana" no puede "quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento". El sumo pontífice ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje político muy directo hacia "quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social". Una dura crítica que llega horas después de alertar del peligro de los "enfoques identitarios" y la "polarización" en diversos actos en los que también había reclamado la necesidad de fomentar la integración de los migrantes.

A colación de las cuestiones del aborto y la eutanasia, León XIV ha avisado de que "la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte": "Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?".

En ese sentido, y ante los representantes políticos, el pontífice ha reclamado que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia". "Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona", ha agregado.

Estas palabras del líder de la Iglesia Católica llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja con el objetivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución con una reforma que se está tramitando en el propio Congreso con la que se pretende que los poderes públicos aseguren "el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios". Una reforma que se está encontrando con el rechazo frontal de PP y Vox, del mismo modo que algunos de los socios parlamentarios de Ejecutivo de Pedro Sánchez han criticado la fórmula legal elegida por Moncloa.

León XIV reclama "justicia social" para los migrantes

En el hemiciclo, el papa León XIV ha afirmado que la situación que viven migrantes y refugiados "exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos". De ahí, dice, nace "una doble exigencia de justicia social", algo que explica: "Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática".

"En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral", ha añadido.

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