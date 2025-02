Del doble de Rajoy a sus míticas frases: los mejores momentos de Mariano Rajoy en 'El Hormiguero'

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy fue este jueves a divertirse a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, aunque quizás fue el público quien más lo hizo. Ya nada más entrar en el plató se mostró en esencia. En concreto, cuando el presentador le apunta con cierta sorpresa que caía bien al público, a lo que el 'popular' le contestó: "Nunca viene mal".

Precisamente, Rajoy acudía al programa para presentar su nuevo libro 'Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy Brey. Presidente del gobierno 2011-2018' en el que se recogen -valga la redundancia- sus discursos, pero tal y como los pronunció. Como no podía ser de otra manera, el expresidente estuvo en su salsa, además de divertido.

El doble vikingo de Rajoy

En cierto momento de la entrevista, Pablo Motos le muestra a Rajoy la imagen del guionista de la serie 'Vikingos', Michael Hirst, con el que tiene cierto parecido, incluso le dijo que parecían hermanos. Rajoy, en cambio, no estaba de acuerdo: "No hay color".

Obama y Rajoy: dos gymbros en el funeral de Nelson Mandela

Uno de los mejores momentos que dejó su entrevista es cuando Rajoy cuenta a Motos cómo conoció al entonces presidente de Estados Unidos (EEUU) Barack Obama. Fue en el gimnasio del hotel cuando ambos debían asistir al funeral de Nelson Mandela. Según relata el 'popular', "tenía tres o cuatro horas" libres y como le venía "bien ir al gimnasio" hasta allí se fue.

"En una esquina veo a un señor corriendo a toda velocidad en la cinta", asegura Rajoy, al tiempo que matizó que ni se fijó, pero "al cabo de un cuarto de hora vino y era Obama": "Y lo que me dijo es que tenía que ir a Estados Unidos y al día siguiente cursaron la invitación oficial". Más allá de la anécdota, Rajoy soltó una frase muy Rajoy ante la pregunta del presentador sobre quién estaba más en forma: "Yo sin duda alguna", sentenció.

La 'amistad' de Rajoy con Donald Trump

Sin moverse del continente americano, Rajoy también recordó que él mantenía "una relación con Trump educada y correcta", porque dice "le trató muy bien". "Nos apoyó en el tema de Cataluña y luego el embajador de España al día siguiente fue a agradecer el trato que se le había dado. Y le dijeron 'usted no tiene que agradecer nada, le hemos dado al primer ministro español el trato que se merece porque fue uno de los cuatro primeros ministros europeos que no insultaron a Trump cuando fue elegido'".

Entonces, el 'popular' no dudó en dejar un recado a sus sucesores a modo consejo y es que "el presidente de España, su obligación es llevarse bien con todo el mundo por los intereses de España".

Recadito a Europa

Durante la entrevista, Rajoy también repasó algunas de las principales noticias que llegan estos días, como es la posición de la Unión Europea (UE) respecto a las negociaciones de paz en Ucrania que acordaron iniciar "de inmediato" Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De hecho, admitió le "preocupa muchísimo" que arranquen la conversaciones "sin tener en cuenta a Europa, por lo que se parece a la OTAN, ni sobre todo a los ucranianos".

En este punto, llegó el consejo: "Se trata de tomar nota de esto, y Europa debe hacerlo". "Tenemos que gastar más en defensa. Esas apelaciones a incrementar el gasto en defensa por parte de la UE están muy puestas en razón porque si no quien nos va a defender", se preguntó el 'popular', al tiempo que recordó que "no puede andar por un lado Francia por otro Alemania por otro España por otro Italia porque al final somos unos pigmeos". Para él, la solución está clara: "Si va junta toda Europa con una política exterior europea y una política de defensa europea pintaremos algo en el mundo y este tema no lo resolverían los señores Putin y Trump".

Ábalos, corrupción y su moción de censura

Tampoco pasó por alto durante el programa uno de los casos judiciales que más titulares está dejando desde que arrancó y en el que está imputado por el Tribunal Supremo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Precisamente, fue él quien defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados que le llevó a dejar la Moncloa. Eso sí, en un primer momento evitó pronunciar su nombre.

"El argumento que dio el señor que usted ha citado era la corrupción del Gobierno. Y yo le contesté que ningún miembro de mi Gobierno ha sido condenado, es más ni siquiera han sido juzgados", aseguró Rajoy sobre su conversación con el que también fue número tres del PSOE de Pedro Sánchez. Una charla que no quedó ahí: "Luego le dije, que para dar lecciones (…) se tienen que dar las condiciones para ello, si no lo mejor que puede hacer usted es callarse".

Su presente como registrador de la propiedad

Tras su época como político, Rajoy volvió a su oficio de profesión: registrador de la propiedad. Por eso, Pablo Motos, según dice, no puedo evitar preguntarle de qué se gana más. La respuesta del expresidente no dejó dudas de que sigue siendo él mismo: "Dice no lo puede evitar, si lo ha podido evitar". Aún así, respondió que "depende", pero "de presidente del Gobierno se gana poco". El entrevistador insistió deduciendo que se ganaba más como registrador, Rajoy volvió a ser Rajoy: "Eso es una conclusión que ha sacado usted", le dijo.

El trabalenguas que conquistó a un país

El objetivo de la asistencia de Rajoy a 'El Hormiguero' era la presentación de su libro de sus discursos, por lo que era necesario recordar algunos de los más emblemáticos que definieron al presidente del Gobierno y que siguen haciéndolo ahora. De hecho, aseguró que el chiste ha sido siempre mucho más eficaz políticamente hablando.

Una de ellas fue lo que se convirtió no en un trabalenguas, sino el trabalenguas: "Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. Aplausos". Sí, aplausos. "Termina con la palabra aplausos" porque fueron "muy merecidos", destacó Rajoy, haciendo gala de esas cosas que dicen se le "ocurrían sobre la marcha".

Aitor, el tractor y el grano

Otro de los míticos momentos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno es aquel en el que el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, le instaba a actuar: "Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano". En su turno, desde la tribuna el 'popular' le respondió, con ofrecimiento incluido: "Si quieres grano, Aitor te dejaré mi tractor". Acto seguido, explicó la intrahistoria: "Este quería que le dieran el grano por la cara y con el tractor lo que tenía que hacer era trabajárselo".