Page responde a Puente: "No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Yo desde luego no lo tengo"

Page no tiene "un puto amo" ni tampoco considera que un partido tenga que tenerlo. De hecho, critica que un partido de izquierdas pueda defender organizaciones que son "fotocopias de sus líderes". Así de tajante se ha mostrado el presidente de Castilla-La Mancha este lunes tras el Comité Federal del PSOE en el que tuvo un rifirrafe de lo más intenso con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Como era de esperar, Page no aflojó en sus críticas y durante su intervención le dio dos opciones a Sánchez: que se someta a una cuestión de confianza o, en su caso, que convoque elecciones anticipadas. En unos audios que ha desvelado este lunes El País, se puede escuchar cómo Page aseguró durante su intervención que "es el momento más crítico del PSOE" además de criticar que "seguir aguantando no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros".

Ante esto, Puente se mostró muy duro con el castellanomanchego, al que llegó a llamar hipócrita. "Esa es la fortaleza de este partido, ojo quien crea que está por encima de estas siglas, por encima de estas siglas no hay nadie. No somos nada al lado de las siglas del Partido Socialista Obrero Español", señaló.

Pace critica que no le dejaran replicar a Puente

Tras la intervención de Puente, Page solicitó la palabra, pero no le fue concedida porque, según indicó la mesa del Comité Federal, se trataba de un turno de palabra cerrado y sin posibilidad de réplica. Una decisión que, dice Page, "se valora sola".

"No me dejaron replicar las ofensas. Yo no iba a replicar ninguna crítica, pero las ofensas o los insultos no debieran estar permitidos, o al menos se podrían contestar", ha lamentado Page. Así, ha añadido que "no concibo que la izquierda pueda defender organizaciones que son fotocopias de sus líderes. No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Yo creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Puente, y yo desde luego no tengo puto amo".

En referencia a su propuesta a Sánchez de someterse a una cuestión de confianza, Page ha comentado que "el problema no es que se haga o no se haga", sino no hacerla por miedo a perderla. "Si tú eres consciente de que no tienes la mayoría social, y eso es lo que están diciendo por activa y por pasiva, si eres consciente de que no sabes ni siquiera lo que te vas a encontrar mañana, en ese momento yo creo que lo democráticamente, lo mejor para todos, lo más saludable, siempre es testar la opinión. Que no piense la sociedad que no se solicita porque se tiene miedo a no tenerla", ha indicado.

"El PSOE está muy por encima de sus dirigentes"

Page también ha hecho referencia a la intervención de Sánchez en el Comité Federal, donde el líder socialista sacó su lado más marino, subrayando que fue elegido "como capitán de este barco" que es el PSOE, por lo que "no se desentiende cuando viene mala mar".

"Los mejores capitanes son los que evitan que se hunda el barco", ha espetado Page en respuesta a Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido muy crítico con su intervención y ha asegurado que "va a haber muchos problemas si explica lo mismo en el Parlamento" este miércoles, donde el jefe del Ejecutivo comparece en el Congreso para convencer a sus socios de investidura que el Gobierno progresista merece la pena.

"El PSOE somos mucha gente. El PSOE no se va a caer como edificio, pero es mucho más que sus dirigentes. El PSOE no es de Page, no era de Santos Cerdán, como algunos pudieran pensar, ni es de Sánchez. El PSOE es el PSOE y está muy por encima de sus dirigentes, ha hecho hincapié Page.