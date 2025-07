Los audios del rifirrafe entre Puente y Page en el Comité Federal del PSOE: "Aguantar no deja de ser cavar más un agujero"

Un duro enfrentamiento entre Page y Puente marcó el Comité Federal del PSOE del pasado sábado. El encuentro, de lo más convulso, estuvo marcado por los casos de corrupción que sacuden al PSOE y que afecta a los dos últimos secretarios de Organización socialistas.

La mañana, además, estaba caldeada tras publicar eldiario.es que varias mujeres socialistas acusaban de "comportamientos inadecuados" al que había sido nombrado como nuevo adjunto a la Secretaría de Organización, Paco Salazar. Este último renunció a su nombramiento antes del Comité, pero eso no evitó que la noticia caldeara aún más el ambiente ya enrarecido de por sí, con un exsecretario de Organización en prisión preventiva y otro imputado por el caso Koldo.

Pese a que el Comité Federal fue a puerta cerrada, el mismo sábado ya se supo que Page no había aflojado en sus críticas. Aunque ya se preveía que el presidente de Castilla-La Mancha, uno de los barones más críticos de Pedro Sánchez, iba a reprocharle su respuesta ante los casos de corrupción, Page fue más allá y le dio dos opciones: "cuestión de confianza o elecciones".

Sin ir más lejos, tal fue su malestar con Sánchez que, al final de la intervención del líder socialista, cuando todos se levantaron para aplaudirle, Page fue el único que se quedó en su asiento. Además, según pudo saber laSexta, las críticas de Page a Sánchez provocaron que los presentes en el Comité Federal no le aplaudieran tras su intervención.

Todo esto es lo que se sabía hasta ahora, pero este lunes El País ha publicado los audios de las principales intervenciones que se produjeron a puerta cerrada y que muestran que hubo un rifirrafe más que tenso entre Puente y Page.

En su intervención, Page llegó a asegurar que "es el momento más crítico del PSOE", además de pedirle al presidente que valorara la opción de solicitar una cuestión de confianza o, en su caso, de convocar elecciones anticipadas.

"La clave está en si seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad", señaló el castellanomanchego.

Pero Page no solo se quedó ahí. Reprochó también a Sánchez que no hubiera hablado con él desde que salió a la luz el demoledor informe de la UCO, en el que situaban a Cerdán como jefe de la trama Koldo. "Ya sé que es duro, Pedro, presidente, te lo hubiera dicho si hubieras querido hablar conmigo en estos días", le indicó.

"Si este tomate que tenemos en Madrid lo tuviera yo en Castilla-La Mancha entendería que me dijeras 'Oye, tienes que tomar medidas, tienes que hacer algo'. Esto nos afecta a todos. A la imagen del conjunto del partido", ha añadido.

Puente: "Te lo digo aquí, mirándote a los ojos"

Pese a que fueron varios dirigentes los que respondieron al presidente de Castilla-La Mancha, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el más duro. Le llegó a llamar a Page hipócrita e insinuó que cuando va a medios cercanos a la derecha "está en su salsa".

"Has salido aquí a decir que tus críticas las haces con pesar. Que realmente sientes mucho tener que decir lo que dices. La realidad es que yo, cuando te veo en la Cope, en La Razón, o en El Debate, no te veo sufrir, te veo en tu salsa. Has dicho que lo que está pasando es lo más grave que has vivido como militante. Yo que llevo 36 años aquí he visto a un director de la Guardia Civil fugarse a Laos -Luis Roldán-, y a un ministro del Gobierno ingresar en prisión no preventiva, sino tras haber sido condenado en sentencia firme por secuestro y malversación. Eso es, con mucho, lo más grave que ha sucedido en este partido", le echó en cara.

De esta manera, Puente hizo hincapié en que "como partido ganamos y perdemos todos juntos". "Esa es la fortaleza de este partido, ojo quien crea que está por encima de estas siglas, por encima de estas siglas no hay nadie. No somos nada al lado de las siglas del Partido Socialista Obrero Español", añadió.

"A mí la hipocresía me sale a devolver siempre. Ni la practico ni la soporto. Compañero Emiliano, yo te he visto subir aquí en esta tribuna, te has girado a la ejecutiva y yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que [el viernes] decías que estábamos en la duda de si seguiríamos en los órganos del partido o podríamos acabar en la cárcel. Y sin embargo, nos ha felicitado. Me parece un ejercicio de hipocresía insoportable. Y te lo digo aquí, mirándote a los ojos", le espetó.

Tras la intervención de Puente, Page solicitó la palabra, pero no le fue concedida porque, según indicó la mesa del Comité Federal, se trataba de un turno de palabra cerrado y sin posibilidad de réplica.