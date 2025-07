Page no afloja en sus críticas: pide que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones

Los detalles El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido salidas como medida real y, en el caso que no se den, implicaría que la dirección socialista "es parte del problema".

Pedro Sánchez, los ministros del Gobierno y algunos miembros socialistas aseguran que el PSOE está atajando con contundencia la corrupción, algo que el líder del Ejecutivo ha reiterado durante su intervención en el Comité Federal. Pero eso no ha evitado que se vieran caras largas en Ferraz y palabras críticas contra la gestión del presidente del Gobierno, lideradas, como viene siendo habitual, por Emiliano García-Page.

A su llegada a la sede socialista en Madrid, el presidente de Castilla-La Mancha pedía salidas como medida real para combatir los casos de corrupción. Y, si no, ha explicado a los medios de comunicación que la dirección socialista sería "parte del problema".

No ha aclarado si una de esas salidas debe ser la de Pedro Sánchez, pero desde luego la efusividad ha brillado por su ausencia mientras escuchaba la intervención del secretario general socialista. No le ha aplaudido y, además, él y toda su delegación han sido los únicos que no se han levantado al finalizar su discurso para aplaudirle.

Lejos de quedarse ahí, el presidente manchego ha pedido el turno de palabra y ha hablado ante los socialistas. Y, durante el mismo y según ha podido saber laSexta, le ha transmitido a Sánchez que solo tiene dos opciones tras estallar el caso Cerdán: someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. "O se recupera la confianza que se ha perdido sin más chantajes de los independentistas o elecciones. La gravedad de la crisis no se soluciona en este comité", ha afirmado en el discurso.

Además, ahí también le ha reiterado la petición de marchas en el PSOE. "Sé que no lo sabías, pero eres responsable y debes dar salidas", ha apuntado. Y, como había hecho él a Sánchez, los socialistas no han aplaudido al manchego a la finalización de sus ataques contra el presidente del Gobierno.

Page es especialmente crítico con Sánchez y lo ha sido desde mucho antes de esta crisis de partido. Quizás por eso, la suya ha sido la entrada más tensa en Ferraz, ya que ha sido recibido con abucheos por parte de un grupo que esperaba a la salida de Ferraz para dar "apoyo al Gobierno". Un grupo al que un Page visiblemente enfadado ha calificado de "piquete".

Aunque también estaba enfadado con el que considera el caso de corrupción más "serio en términos de corrupción orgánica" y con un partido con el que asegura que la comunicación podría ser mejorable porque, afirma, se suele enterar de los nombramientos y las decisiones por los medios de comunicación.

En definitiva, ha pedido mano dura a la directiva socialista y ha deseado que salga de este comité con la certeza de que no haya más trapos sucios de los que ya se conocen.