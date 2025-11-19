Page apunta a un "problema moral" para Sánchez por la trama Cerdán: "Todo el núcleo duro se ve implicado"

El contexto El presidente castellano-manchego se ha pronunciado así tras la decisión del Supremo de poner en libertad al ex secretario de Organización del PSOE y de que haya salido a la luz el informe de la UCO que detalla las mordidas que presuntamente recibía la trama.

Emiliano García-Page apunta a un "problema casi moral" para Pedro Sánchez en medio del escándalo del caso Koldo-Ábalos-Cerdán porque "todo el núcleo duro se ve implicado en uno o en otro sumario". Así se ha pronunciado el presidente castellano-manchego en declaraciones a la prensa este miércoles, una jornada en la que ha participado en un foro del diario 'El Mundo', en el que también ha incidido en esta idea.

"¿Puede pasar que te estén toreando tu núcleo duro, tu núcleo más de confianza y tu no enterarte? Puede pasar", ha apuntado el líder autonómico, que no obstante ha remachado que "incluso eso tiene un análisis". "El que te pase eso tiene una consecuencia y tiene un análisis, pero evidentemente nadie que se vea sorprendido por el comportamiento de alrededor puede decir que lo sabía, porque entonces la consecuencia no es política, la consecuencia es penal", ha advertido.

A preguntas de la prensa sobre la puesta en libertad de Santos Cerdán, que el juez ha acordado este mismo miércoles, el dirigente socialista ha señalado que "es lo lógico" y "normal", porque "la prisión provisional tendría que ser siempre una excepción" y "lo que presupone es que el juez ya tiene toda la información" que necesita.

A su juicio, el informe de la UCO que trascendió la víspera detallando las comisiones que se habría embolsado la trama presuntamente liderada por Cerdán "da la apariencia de no ser el último" y "para alguien que milita en el PSOE es horroroso". "Ojalá todo esto fuera una pesadilla", ha manifestado Page, que ha señalado que "el problema casi moral que se te plantea es que realmente estamos hablando de las personas que fueron del núcleo duro, de confianza más íntima o más personal del presidente del Gobierno".

"Quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar, yo no lo discuto. Pero todo el núcleo duro, todo el núcleo duro del entorno, se ve implicado en uno o en otro sumario", ha incidido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha hecho hincapié en que "desde el minuto uno de ganar las primarias ya se estaba concertando con las empresas y con las constructoras". "Me parece realmente ofensivo", ha sentenciado.

"Tenga la forma que tenga, la corrupción es corrupción", ha insistido Page, que ha avisado de que esto "es muy dañino para la convivencia democrática, malo para la salud de la propia democracia y particularmente malo" para quienes militan en el mismo partido político. "Nos vemos afectados y manchados, sin duda ninguna, por la sombra, como mínimo, de la duda y la desconfianza", ha lamentado Page, que ha pedido no caer en el 'y tú más' con el Partido Popular.

"Me gustaría que al menos los que militamos en ideas progresistas no establezcamos un elemento de baremo, de comparación de listones con el PP. Para mi partido no quiero bajo ningún concepto que nos midamos por el listón de la corrupción del PP. No nos da ningún tipo de defensa ni de legitimidad de cara a la ciudadanía", ha sentenciado, en un día en que, precisamente, la corrupción ha sido arma arrojadiza en el cara a cara parlamentario entre el líder de su partido y el jefe de la oposición.

