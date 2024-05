El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado durante la celebración del Día de la Región que va acudir al Consejo Consultivo de la comunidad autónoma para que valore si puede recurrir la ley de amnistía al Constitucional, desvelando que él espera que la respuesta sea afirmativa.

"España entera estaba ayer pendiente de una decisión. Mi discrepancia no es constitucional solo, sino que es de fondo. El perdón no se contrata, se da o no se da, no se hace a cambio de nada", ha señalado en el discurso institucional que ha realizado en Toledo.

Page ha defendido que tiene la "obligación" como presidente de velar por si cualquier norma "afecta a los intereses de la región". Por este motivo, ha insistido en que va solicitar este informe preceptivo al Consejo Consultivo, señalado que quiere indagar sobre "cuáles son las posibilidades para defenderse de una agresión a la igualdad".

Una solicitud que ha asegurado que hace con el "deseo y la confianza" de que el Consejo le deje vía libre para "defendernos en el Tribunal Constitucional".

"Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés", ha proseguido.

El presidente autonómico ha reconocido que "en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes" pero ha mantenido que su posición, que es "conocida", es de discrepancia "de fondo", no solo constitucional.

El PP señala que no le "sorprende" la decisión de Page

Con esta decisión, Page se convierte en el primer presidente socialista de una comunidad autónoma en expresar su intención de recurrir la amnistía al Constitucional. Una medida que hasta ahora solo habían anunciado que tomarían presidentes del PP.

Fuentes de Génova han desvelado a laSexta que no les "sorprende" que Page haya tomado esta decisión. "Lo que nos sorprende es que haya un solo socialista que pueda defenderla", han asegurado dichas fuentes.

De esta forma, han señalado que la amnistía es "una ley que trasciende los límites orgánicos de los partidos políticos". "El TC tendrá que esforzarse mucho para desmontar los recursos de tantos gobiernos autonómicos", han zanjado.