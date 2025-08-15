Las llamas obligan a cortar la circulación en la autovía A-52 por los incendios entre Zamora y Ourense

Los detalles Todo vehículo que se dirige hacia Galicia por esa carretera está dando la vuelta en dirección contraria o siendo reubicado a áreas de estacionamiento.

Los incendios forestales en Zamora y Ourense han obligado a cortar la autovía A-52, afectando el tráfico hacia Galicia. Según ha informado laSexta, los vehículos están siendo redirigidos hacia áreas seguras en Padornelo o Puebla de Sanabria. El fuego se aproxima a A Gudiña, donde se encuentra una estación clave del AVE. La proximidad de las llamas y el humo han llevado a la Central Operativa de Tráfico de Ourense a cerrar la ruta de inmediato. Además, el viento ha acelerado la propagación del incendio, que también ha afectado a carreteras de A Mezquita y A Gudiña, interrumpiendo la comunicación entre Vigo, las Rías Bajas y Madrid.

Los incendios forestales que afectan a las provincias de Zamora y Ourense han obligado a primera hora de la tarde de este viernes a cortar el tráfico en la autovía A-52 entre los kilómetros 111 y 143 ante una situación insostenible en cuanto a las llamas.

Como ha podido saber laSexta, todo vehículo que se dirige hacia Galicia por esa carretera está dando la vuelta en dirección contraria o siendo reubicado a áreas de estacionamiento, en Padornelo o Puebla de Sanabria, que no corran peligro por la proximidad de las llamas. Este incendio se estaría acercando a la localidad de A Gudiña, lugar en el que se encuentra la principal estación de trenes de la zona donde para el AVE.

La circulación se ha convertido en un riesgo por la cercanía del fuego y por las grandes columnas de humo que se han creado, por lo que la Central Operativa de Tráfico de Ourense ha pedido cortar de manera inmediata esta ruta. Asimismo, han sido notables rachas de viento las culpables de una expansión más rápida en una zona donde abunda la vegetación.

Tras el incendio que afectan a los municipios gallegos de A Mezquita y A Gudiña, este jueves también fueron cortadas algunas carreteras. La A-52, que es la principal vía de comunicación entre Vigo y las Rías Bajas con Madrid. se ha convertido en una de las grandes redes de desplazamiento cortadas al tráfico por los diferentes fuegos junto a la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de cortes en diferentes carreteras como la N-120 desde las 15.40 en el 471, en su paso por Quiroga. También la Ou533 entre el km 0 y el 6 desde las 14.15. Además se ha cortado la N-525 desde las 15.50 entre los km 177 y 178 y el enlace de la OU-1018. Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "nadie viaje por esa zona".