¿Qué ha dicho? "Si alguien quiere conocer una expresión clara de un candidato de Bildu, yo les daré la mía, y yo la hice ya cuando era más difícil significarse en contra de la violencia de ETA y mantengo la misma posición: ETA era un estorbo que generaba dolor y, cuando digo dolor, digo dolor; no le quito ni le pongo atenuantes", expresó.

En una entrevista en la 'Cadena SER', Oskar Matute, candidato de EH Bildu por Vizcaya, describió a ETA como "un estorbo" que generaba dolor, evitando usar el término "banda terrorista". Matute, quien nunca militó en Batasuna y proviene de Ezker Batua, sostuvo que la violencia de ETA distorsionaba los debates políticos y que la apuesta de EH Bildu es por la paz, la justicia y la reconciliación. Además, afirmó que las víctimas merecen respeto, verdad y reparación. Al ser cuestionado sobre el término "terrorista", Matute expresó que le preocupa más cómo eliminar lo que daña a la sociedad que las etiquetas.

Para Oskar Matute, candidato de EH Bildu por Bizkaia, ETA era "un estorbo". En una entrevista en la 'Cadena SER' la noche de este martes evitó describirla como "banda terrorista", y no fue porque José Luis Sastre no lo intentara. Así se expresó Maute, que nunca militó en Batasuna, que llegó desde Ezker Batua, desde Izquierda Unida.

"Si alguien quiere conocer una expresión clara de un candidato de Bildu, yo les daré la mía, y yo la hice ya cuando era más difícil significarse en contra de la violencia de ETA y mantengo la misma posición: ETA era un estorbo que generaba dolor y, cuando digo dolor, digo dolor; no le quito ni le pongo atenuantes", dijo en esa entrevista.

El periodista le preguntó si "considera que ETA fue un grupo terrorista". A lo que Matute le respondió: "Euskal Herria Bildu considera que la violencia de ETA tenía que desaparecer, que era una violencia que distorsionaba los debates políticos que tenían que darse en esta sociedad y que generaba dolor; por eso apuesta por la vía de la paz, de la justicia y de la reconciliación".

"EH Bildu cree que a las víctimas hay que darles todo el respeto del mundo, que tienen derecho a la verdad y que tienen derecho a la reparación. Esa es la posición de Euskal Herria Bildu y creemos que esa es una posición mucho más honesta que la catalogación", manifestó sin nombrar la palabra terrorismo.

Tras esto, apuntó que "la catalogación de ETA como organización terrorista la dio Bush tras los atentados de las Torres Gemelas; hasta entonces, ETA en el mundo no estaba considerada ni siquiera por Bush".

Pero cuando le señalaron que "mucha gente" llama a ETA "terrorista", afirmó: "Y yo podría decir que el PP pretende darme lecciones de democracia cuando fue fundado por cinco ministros franquistas. ¿Se atreverán los medios de comunicación o la opinión pública a decir que el Partido Popular tiene una onda raíz franquista? Seguramente alguien dirá que no y dirá que ese es un debate que hay que superar en aras de la convivencia, de la normalización".

Matute pronunció entonces la palabra "estorbo", a lo que le matizaron que "un estorbo que mataba a gente". "He dicho dolor. La muerte generalmente causa dolor, salvo que sea muy plácida; que todas las muertes causan dolor y yo creo que he sido muy expreso".

"Yo creo que ya dije que te sobraba y estorbaba, y puedo mantener ahora que la sociedad vasca está feliz de que todos y todas, desde el ámbito de nuestras posibilidades, hayamos hecho todo lo posible para que la ecuación de la violencia que perpetraba ETA desapareciera de nuestras vidas", agregó.

Al señalarle que sigue sin llamarlo grupo terrorista, Matute insistió: "Es que a mí me preocupa muy poco cómo cataloguemos a las cosas y me preocupa mucho más qué hacemos para que las cosas que hacen daño a la sociedad desaparezcan".

"Yo no le voy a pedir a nadie que acepte mi terminología ni mi léxico y, además, no creo que ese sea el debate. Yo podría decirte ahora lo que quieres escuchar, pero la cuestión es qué hacemos cada uno de nosotros para que la vida de la gente sea mejor, qué hacemos cada uno de nosotros y nosotras para que aquello que genera dolor a una parte o al conjunto de la sociedad desaparezca", dijo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido