El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que hay que naturalizar que Íñigo Errejón pase a formar parte de la política estatal. "Conozco a Íñigo Errejón, él y yo hemos sido muy amigos, y le interesa mucho más la política estatal, la autonómica nunca le ha interesado", ha afirmado.

"Más tarde o más temprano, Íñigo Errejón será un actor de la política estatal, con su propio partido, en el PSOE, o como sea, es cuestión de tiempo y eso hay que naturalizarlo", ha añadido.

Después de que Sánchez haya dicho que ha visto "cosas positivas y esperanzadoras" en Errejón, el líder de Unidas Podemos califica de "lógico" que el presidente en funciones lo prefiera. Además, apunta que Sánchez tiene "todo el derecho del mundo a sentirse mucho más cercano a Errejón".

"Quien se obsesiona con tener todo el poder para dormir bien, falta al respeto"

Respondiendo a Sánchez después de que afirmara que "no dormiría por las noches" si hubiera aceptado las condiciones de Podemos, Iglesias ha contestado que "puede cambiar el colchón de Moncloa si no duerme bien, pero no faltar al respeto".

"Creo que faltó al respeto a mucha gente, a muchos ciudadanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes, sus hijos no encuentran trabajo, no les llega la ayuda de dependencia, eso les quita el sueño", ha apuntado Iglesias.

Además, Sánchez ha subrayado que cometió el error de haber creído en Pedro Sánchez: "Me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra".