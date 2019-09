Contundente respuesta de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez después de que el presidente en funciones dijera que "no dormiría por las noches" si hubiera aceptado las condiciones de Podemos.

"Cuando escuché que (Sánchez) no podría dormir por las noches gobernando con nosotros creo que faltó al respeto a mucha gente, a muchos ciudadanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes y eso les quita el sueño, o sus hijos no encuentran trabajo o no les llega la ayuda de dependencia", ha asegurado Iglesias.

"Puede cambiar el colchón de Moncloa las veces que quiera, pero no faltar el respeto a la gente de este país. Hay gente que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno. El PSOE nunca deseó un ejecutivo de coalición y la prueba es que una oferta sincera no dura 24 horas", ha añadido.

"Cometí el error de creer en la palabra de Sánchez"

"Cuando se negocia no se amenaza", ha contestado también rotundo Pablo Iglesias. Además, ha apuntado: "Me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra".

Con la vista puesta en el 10N, el secretario general de Unidas Podemos ha subrayado que "estas elecciones van de quién protege a las familias" y, acerca de una posible coalición con el PSOE, ha destacado que si su formación entra en el Gobierno "los recortes se harán por arriba, no por abajo".

"A Errejón le interesa más la política estatal"

Por otro lado, Pablo Iglesias ha dicho que entiende que Pedro Sánchez prefiera a Íñigo Errejón porque él sí le daría los votos gratis.

Además, cree que "es cuestión de tiempo" que Errejón dé el salto a la política nacional: "Lo conozco y a él interesa mucho más la política estatal que la autonómica. Más tarde o más temprano será un actor de la política estatal con su propio partido, en el PSOE, o como sea y eso hay que naturalizarlo".