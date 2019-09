Pedro Sánchez confía en no volver a las urnas y lograr un acuerdo con Unidas Podemos: "Ni coalición, ni elecciones, hay una tercera vía: programa común progresista". Y pese a haber pedido la abstención de PP y Ciudadanos En repetidas ocasiones confiesa: "No espero nada de la derecha. Después de lo que han dicho y lo que han hecho, es más que evidente que votarán que no a Una investidura Al PSOE".

Posición que hoy en la apertura del curso político le confirma Casado: "Que no nos van a encontrar". Insiste en que no quiere elecciones, pero si llega el momento: "Si Sánchez nos lleva a elecciones que todo el mundo sepa que el PP desbloqueará la situación". Y hace este llamamiento: "Unamos fuerzas de centro y la derecha en un proyecto común que los españoles es lo que quieren".

En esta hipótesis Maroto mira con recelo a Vox, pero en cuanto a la otra parte implicada, asegura que "Rivera ha dicho no a España Suma como Rosa Díez dijo no a Ciudadanos y mire como acabó".

Iglesias ha querido rememorar el histórico combate entre Ali y Foreman, que devolvía el título de campeón mundial a Mohamed Ali dejando este mensaje: "Ali bumayé o el arte de la santa paciencia". Desde Ciudadanos les dicen textualmente que "se dejen de paripés" y piden "que el gobierno de España se ponga a trabajar". Faltan 22 días para que se disuelvan las cortes si no hay acuerdo.