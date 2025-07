Oxígeno sí, carta blanca no: los socios del Gobierno marcan sus líneas rojas tras darle aire a Sánchez

En el pleno monográfico sobre corrupción, el Gobierno de Sánchez recibió un apoyo crítico de sus socios, quienes, aunque no facilitarán un gobierno alternativo con Feijóo y Abascal, establecieron condiciones claras. Desde Moncloa, la respuesta fue de optimismo, pero los aliados dejaron claro que su respaldo no es incondicional. Exigen garantías de control sobre la corrupción y cumplimiento de pactos. Junts, por ejemplo, condiciona su apoyo a los acuerdos de Bruselas, mientras que el PNV y Coalición Canaria piden más responsabilidad. La legislatura sigue adelante, pero con advertencias de que el apoyo puede retirarse si no se cumplen las expectativas.