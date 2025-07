ERC muestra su apoyo al Gobierno si el 'caso Koldo' se queda "en tres listos", pero advierte: "Si escala, que la gente decida"

ERC ha mostrado su apoyo al Gobierno en el pleno extraordinario que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados siempre y cuando el 'caso Koldo' se quede en "tres listos que se repartieron cuatro mordidas".

Sin embargo, le han advertido a Pedro Sánchez que si esto escala, si le hacen escoger entre "los corruptos profesionales o los cutres", van a obligar a que sea "la gente la que decida" qué país quiere.

"Llegará un punto en el que usted no frene a la derecha y que su permanencia suponga que, cuando entren, lo hagan para siempre, y por ahí no vamos a pasar", le ha señalado Gabriel Rufián a Pedro Sánchez durante su intervención en el pleno.

De momento, el portavoz de ERC ha confesado que cree que al Gobierno no se le puede tumbar "con lo que tenemos ahora encima de la mesa".

Un momento que ha aprovechado también para pedirle a Sánchez que deje de hablar solamente para "los militantes, simpatizantes y votantes" del PSOE, recordándole que no es presidente solo gracias a ellos.

"Le votó mucha gente por simpatía o por miedo", le ha instado, destacando que hay millones de personas que confiaron en él, que no son votantes históricos del partido socialista, y que hoy "están huérfanos porque no habla para ellos. "Salga a la ofensiva", le ha pedido.

Por otro lado, Rufián también ha instado al PSOE a que deje el argumento del 'y tú más'. "¿No creen que la gente sabe que Aznar tuvo a nueve ministros imputados, que Ayuso benefició a su entorno más próximo con mordidas durante la pandemia, que Rajoy es el M.Rajoy de la Gürtel o que hay un inútil y mentiroso, como Mazón, gobernando en Valencia?", ha preguntado.

El portavoz de ERC ha reiterado que la gente ya conoce todo esto y que deben dejar el 'y tú más' porque las reglas "no son iguales para todos". "La izquierda no puede robar, eso no significa que no robe, pero no puede porque la penalización es extremadamente mayor", ha explicado, añadiendo que cuando la izquierda roba "nuestra gente llora", y cuando la derecha roba "su gente vota".

Por tanto, pide "competir" y entender "lo que es el poder". "¿Cómo quiere que la gente joven le valore si vive en zulos a precio de palacio?", ha preguntado, instando a realizar un programa de medidas radicales, comenzando por la vivienda.