Sólo tres días después de la investidura y en la víspera del primer consejo de ministros, se han conocido los 22 nombres de los integrantes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, listado al que se ha sumado el socialista Óscar Puente, alcalde de Valladolid hasta las pasadas elecciones municipales, cuando PP y Vox pactaron para gobernar en la ciudad, según han confirmado a laSexta fuentes del Ejecutivo. El vallisoletano se coloca frente a la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, en sustitución de Raquel Sánchez, que deja el Ejecutivo.

Óscar Puente (1968), nacido en Valladolid, es un 'novato' en el Congreso de los Diputados. La mayor parte de su carrera política la ha desarrollado en su ciudad natal, donde se afilió al PSOE desde joven. Abogado de profesión, en 2004 se convirtió en vicesecretario general de la Ejecutiva provincial del partido y tres años después fue segundo en la lista encabezada por Soraya Rodríguez en las municipales.

En 2008 sustituyó a Rodríguez cuando ésta se convirtió en secretaria de Estado de Cooperación Internacional y un año más tarde fue elegido como secretario general de la agrupación local del PSOE. La primera vez que Óscar Puente se presentó a las elecciones municipales fue en 2011, gracias al respaldo de las ejecutivas municipal, provincial y autonómico, pero en esta ocasión el PP fue el partido más votado (con más del 50% del voto), lo que convirtió a Francisco Javier León de la Riva en alcalde por mayoría absoluta.

Eso sí, cuatro años más tarde Puente se convirtió en alcalde de Valladolid por primera vez, expulsando del Gobierno local a un De la Riva que había sido alcalde durante los últimos 10 años. Lo hizo gracias al apoyo de diferentes formaciones, dado que el apoyo al PSOE en aquellas elecciones fue el peor de su historia; sin embargo, la debacle del PP fue la que lo ayudó a poder formalizar un Gobierno en la ciudad.

En las municipales de 2019, Óscar Puente repitió como alcalde, esta vez en lo que fue la primera victoria electoral socialista en Valladolid en más de 30 años. Durante la pandemia, Puente llevó a cabo toda una revolución en el transporte urbano, con un proyecto de peatonalización y restricción del tráfico —una especie de 'Valladolid Central'— y fomento del transporte público. Ante el temor de que la crisis sanitaria expulsara a los usuarios de los transportes colectivos y los llevara a utilizar vehículos individuales y contaminantes, Puente optó por intervenir para "conciliar esas necesidades de movilidad con la preservación de la salud y el medio ambiente".

Además de alcalde, entre los años 2017 y 2021 ha sido portavoz federal del PSOE. Óscar Puente, a día de hoy, es un sanchista convencido, aunque su relación con el flamante presidente del Gobierno ha sufrido altibajos en los últimos años.

De sus polémicas 'online' al acoso de Burgueño

Óscar Puente se ha visto en el foco de los medios tras más de una polémica online. En redes sociales ha sido ciertamente controvertido. Un par de años antes de convertirse en ministro, Óscar Puente publicó un comentario en Twitter donde tildaba de "mierda" a Toni Cantó y se dirigía a los que lo criticaban por su sueldo como alcalde (86.000 euros), teniendo "una ciudad, 3.200 trabajadores y 360 millones de presupuesto" a su cargo —además de no tener "ni domingos ni fiestas de guardar"—, señalando que el expolítico de Ciudadanos iba a cobrar 75.000 euros "por rascarse los huevos a dos manos". Aunque le pidieron que rectificara, Puente lo que hizo fue insistir en lo mismo. "Lo de mierda sí lo repito y lo reitero. Es lo que es", llegó a decir.

Unos años antes, Puente también se vio envuelto en una polémica, al anunciar a los artistas para las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid; al preguntarle un ciudadano si llevaría a Rosalía, su respuesta fue "Pide 500.000 euros. Tú me dirás". A este comentario, la propia Rosalía contestó en Twitter asegurando que "lo que se dice que pedimos por nuestro show es falso". "Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho está lejos de ser verdad".

Hace apenas unos meses, Óscar Puente fue increpado por un individuo en un AVE entre Valladolid y Madrid, hasta el punto de que el tren salió con 45 minutos de retraso. El individuo en cuestión, Lucas Burgueño, que se presentaba como psicólogo, ha sido detenido en varias ocasiones —por allanamiento de morada y coacciones hacia su novia, por quebrantar una orden de alejamiento de su madre...— y recientemente también se vio implicado en un 'simpa' de unos 400 euros en Valladolid.

Antes de llegar a la alcaldía, Óscar Puente hizo público su patrimonio económico, asegurando que no tenía nada que ocultar. En aquel momento, declaraba unos ingresos de 31.345 euros anuales como abogado, a los que se sumaban otros 11.400 como concejal. Por aquel entonces, tenía dos pisos en propiedad, y uno compartido con su hermana, según publicó 'El Norte de Castilla'.

Óscar Puente y su vida personal

Durante la carrera, Óscar Puente se adentró en el mundo del teatro. "Pasé de no haber hecho teatro en mi vida, ni siquiera en el colegio, a ensayar todos los días", aseguraba en una entrevista con 'El Norte de Castilla'. Pero también trabajando ya como abogado, Puente ensayaba por las tardes para interpretar 'El avaro' de Molière, una adaptación dirigida por Juan Antonio Quintana con un gran éxito que se representó cerca de medio millar de veces en España y en el exterior.

Óscar Puente estuvo casado con la también magistrada Laura Soria Velasco, actualmente jueza del juzgado de lo social número 2 de Zamora. Con ella tiene dos hijas, una de ella llamada Carmen, que interpretó brillantemente a Amy Winehouse en 'La Voz Kids' hace sólo unos años.