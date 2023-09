Las previsiones avisaban del tormentón que se iba a vivir en el Congreso de los Diputados este martes, con un discurso de investidura de Feijóo que se tradujo casi de inmediato en una suerte de moción de censura contra Pedro Sánchez. No hubo sorpresas en una intervención durísima, con más carácter de líder de oposición que de candidato a la Moncloa. Pero sí hubo un giro de los acontecimientos inesperados cuando, al término de la locución del líder del PP, no salió el presidente del Gobierno en funciones a dar la réplica, sino Óscar Puente, diputado socialista y exalcalde de Valladolid.

Puente no se contuvo. Quiso retratar a Feijóo con sus polémicas declaraciones sobre Sánchez; también, con sus contradicciones. "Lleva dos meses apelando como argumento casi único para exigir la presidencia que es la lista más votada. A mí me ha sucedido igual que usted: fui el más votado para ser alcalde de Valladolid, pero sin embargo el pacto de PP y Vox me relegó a la oposición", le llegó a decir. En el PP evidentemente no gustó que diera la réplica Puente y, además, que fuese mordaz con Feijóo.

Por ello, no dudaron en llamar "cobarde" a Sánchez. Horas después, mientras continúa el debate de investidura del presidente popular, altos cargos del PSOE han valorado lo sucedido ayer: "Óscar Puente se limitó a ponerle un espejo a Feijóo. Poner un espejo de lo que había hecho en los años previos. Poner un espejo para que se conociera y viera que no esta capacitado para ser presidente del Gobierno". Así se ha expresado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en declaraciones a Onda Cero, quien cree que la intervención de su compañero fue "respetuosa".

En una línea similar se ha expresado Carmen Calvo, considerando que para nada hubo un desplante institucional con la intervención de Puente y lo que expresó. A este respecto, la exministra ha asegurado que Feijóo se equivocó en este debate. Este próximo viernes se volverá a repetir el mismo escenario. Tal y como confirmó Óscar Puente en El Objetivo en la noche de este martes, Sánchez tampoco dará la réplica a Feijóo, sino que volverá a ser el exalcalde vallisoletano el encargado de responder a la última declaración de Feijóo antes de someter su candidatura a votación.

Lo cierto es que el PSOE había mantenido hasta ahora en secreto la figura de Puente como portavoz del partido para responder al candidato 'popular', si bien este movimiento venía preparándose desde "hace más de un mes", según aseguró Puente en esa misma entrevista concedida a El Objetivo. La razón la tiene clara: "Yo era la persona más autorizada para hacerlo porque Feijóo esgrime que ha ganado las elecciones". Cree, además, que el resultado fue bueno: el discurso fue "eficaz" porque ha logrado "lo que se pretendía".