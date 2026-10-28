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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

Page, emocionado por el accidente ferroviario, habla de "una cifra descomunal" de fallecidos: "Es una tragedia sin paliativos"

Los detalles "Estamos hablando de una cifra descomunal. Lo siento muchísimo por la familia, lo siento mucho por toda la gente", ha señalado Page visiblemente emocionado.

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page hace declaraciones a los medios en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado visiblemente emocionado tras el accidente ferroviario que se ha producido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo) dejando más de 60 personas fallecidas.

Ante los medios de comunicación, Page ha elevado el número de víctimas a 64. "Según acaba de informar bomberos en la zona de AVE son 24, aunque se van a buscar con perros por si pudiera aparecer algún fallecido más. Y en la zona de Iryo que teníamos contabilizados seis, han aparecido ya 34 y seis que se tienen también todavía dentro del vagón".

"De manera que estamos hablando de una cifra descomunal. Lo siento muchísimo por la familia, lo siento mucho por toda la gente", ha señalado Page. De esta manera, ha indicado que ahora todavía "están pendientes los trabajos para remover los amasijos del vagón y con la previsión de que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más" víctimas.

"Las previsiones que nos dieron a primera hora se van lamentable y trágicamente cumpliendo", ha indicado. Al ser preguntado por las labores de rescate, el presidente castellanomanchego ha explicado que "están removiendo, por un lado en el AVE, intentando detectar, movilizando caninos y unidades especiales, por si hay más fallecidos".

"En Iryo, que en principio eran seis los que nos habían reportado, al removerlos e ir sacando los amasijos de hierros ya se han evacuado 34 fallecidos. Y seis que con certeza también están fallecidos, todavía sin poder extraer", ha explicado. "Lo siento muchísimo", ha añadido Page.

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