Page, emocionado por el accidente ferroviario, habla de "una cifra descomunal" de fallecidos: "Es una tragedia sin paliativos"

Los detalles "Estamos hablando de una cifra descomunal. Lo siento muchísimo por la familia, lo siento mucho por toda la gente", ha señalado Page visiblemente emocionado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, expresó su profunda tristeza tras el trágico accidente ferroviario en la estación de Urda, Toledo, que dejó más de 60 fallecidos. Page informó que el número de víctimas se elevó a 64, con 24 en la zona de AVE y 34 en Iryo, donde aún hay seis cuerpos atrapados en el vagón. Visiblemente afectado, Page lamentó la "cifra descomunal" de fallecidos y expresó su pesar por las familias afectadas. Se continúan las labores de rescate con perros y unidades especiales, esperando encontrar más víctimas entre los restos del tren.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado visiblemente emocionado tras el accidente ferroviario que se ha producido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo) dejando más de 60 personas fallecidas.

Ante los medios de comunicación, Page ha elevado el número de víctimas a 64. "Según acaba de informar bomberos en la zona de AVE son 24, aunque se van a buscar con perros por si pudiera aparecer algún fallecido más. Y en la zona de Iryo que teníamos contabilizados seis, han aparecido ya 34 y seis que se tienen también todavía dentro del vagón".

"De manera que estamos hablando de una cifra descomunal. Lo siento muchísimo por la familia, lo siento mucho por toda la gente", ha señalado Page. De esta manera, ha indicado que ahora todavía "están pendientes los trabajos para remover los amasijos del vagón y con la previsión de que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más" víctimas.

"Las previsiones que nos dieron a primera hora se van lamentable y trágicamente cumpliendo", ha indicado. Al ser preguntado por las labores de rescate, el presidente castellanomanchego ha explicado que "están removiendo, por un lado en el AVE, intentando detectar, movilizando caninos y unidades especiales, por si hay más fallecidos".

"En Iryo, que en principio eran seis los que nos habían reportado, al removerlos e ir sacando los amasijos de hierros ya se han evacuado 34 fallecidos. Y seis que con certeza también están fallecidos, todavía sin poder extraer", ha explicado. "Lo siento muchísimo", ha añadido Page.

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