Óscar Puente anuncia que deja la política pero no dejará el acta hasta el 29N para no dejar colgado al PSOE

Los detalles El exministro de Transportes ha explicado que ha sido militante y seguirá siéndolo e intentará "ayudar desde el rinconcito en el que esté".

Óscar Puente, exministro de Transportes, ha anunciado desde el Congreso de los Diputados que abandona la política, aunque ha decidido no dejar su acta de diputado para no perjudicar a su partido en la Cámara Baja. Tras dimitir la semana pasada por el accidente de Urda, Puente renunció a ser cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las elecciones del 29 de noviembre. Asegura que seguirá siendo diputado hasta esa fecha y ayudará a su partido desde su "rinconcito". Ante las dudas de la oposición sobre si Pedro Sánchez conocía su dimisión, Puente afirmó que "la oposición siempre piensa mal, pero casi nunca acierta".

El exministro de Transportes Óscar Puente ha comunicado este jueves desde el Congreso de los Diputados que deja la política activa y ha aclarado que no ha dejado el acta de diputado para no dejar colgado a su partido en la Cámara Baja.

Así se ha pronunciado tras dimitir la semana pasada al término de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda, que dejó 69 muertos. En ese momento también comunicó que renunciaba a ser cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Puente ha afirmado ahora que seguirá siendo diputado en el Congreso hasta el 29N y que intentará ayudar a su partido "desde el rinconcito" en el que le toque. El diputado socialista ha confirmado así que no dejará su acta: "No, para los días que quedan no, soy suplente de la Diputación Permanente y no voy a dejar al partido con una persona menos a 20 días de acabar".

"Ya he renunciado a la candidatura, creo que se me pueden pedir pocas cosas más", ha apostillado. Ha explicado que ha sido militante y seguirá siéndolo e intentará "ayudar desde el rinconcito en el que esté".

Preguntado por el hecho de que la oposición no se crea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conociera de antemano su reciente dimisión, el exministro ha contestado: "La oposición siempre piensa mal, pero casi nunca acierta".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido