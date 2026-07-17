Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso entre reproches a Abascal, pero mantiene su acta como diputado

Los detalles El que fuera secretario general del partido de ultraderecha ha denunciado en una carta dirigida a Abascal que el partido "está secuestrado por la inamovible cúpula dirigente" y que esta ha traicionado los valores y principios fundacionales de la formación.

Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox, ha solicitado su baja del grupo parlamentario de Vox en el Congreso para unirse al grupo mixto, manteniendo su acta parlamentaria. En un mensaje en la red social X, Ortega Smith expresó su "dolorosa determinación" de abandonar su etapa como diputado de Vox, sintiéndose "profundamente decepcionado" pero con "conciencia tranquila". Tres meses después de ser expulsado del partido por desobedecer una orden, Ortega Smith acusa a la cúpula de Vox de traicionar sus principios fundacionales. Vox, por su parte, ha denunciado el "robo" del escaño y reclama que Ortega Smith devuelva su acta de diputado, al considerar que el escaño pertenece a los votantes de la formación.

El que fuera secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha solicitado este viernes a la Mesa del Congreso su baja como diputado del grupo parlamentario de Vox y su inmediata incorporación al grupo mixto, por lo que mantiene su acta parlamentaria.

Así lo ha desvelado el propio Ortega Smith en un mensaje en la red social X, en el que acompaña el escrito enviado a la Mesa, además de una carta dirigida al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que le comunica la "dolorosa determinación" de poner fin a su etapa como diputado nacional de Vox.

"Una de las decisiones más dolorosas de mi vida", ha asegurado en la misiva remitida a Abascal, en la que confiesa que se marcha con la "tristeza" de dejar un grupo que ayudó a fundar hace una década, con un "desgarro interior" y "profundamente decepcionado", pero también "con la conciencia tranquila".

Ortega Smith deja el grupo parlamentario de Vox tres meses después de haber sido expulsado del partido por haber cometido una infracción grave al negarse a cumplir la orden la dirección del partido que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Con esta decisión el grupo parlamentario de Vox en el Congreso pase a estar formado por 32 diputados.

En la carta dirigida a Abascal, Ortega Smith ha denunciado que el partido "está secuestrado por la inamovible cúpula dirigente" y que esta ha traicionado los valores y principios fundacionales de la formación. Además, ha lamentado los meses de "fulminantes e injustificada ceses" sufridos internamente y ha acusado a la dirección de utilizar la "implacable maquinaria" del partido para etiquetar como "disidentes" a quienes cuestionan el rumbo actual.

No obstante, ha asegurado que conserva intacto el cariño hacia los afiliados, que no romperá su carné como número 6 de afiliado y que se siente más cerca de los principios fundacionales que de la estructura política vigente. "No he sido yo el que se ha movido", ha afirmado Ortega Smith, tras haber llegado a la conclusión definitiva de que no hay posibilidad de cambiar el partido desde dentro.

Como nota a pie de la misiva, ha indicado que su carta se basa en la que el propio Abascal envió el 24 de noviembre de 2013 al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando decidió abandonar las filas 'populares'.

Vox denuncia el "robo" del escaño

Por su parte, Vox ha denunciado este viernes el "robo" del escaño por parte de Ortega Smith y le ha reclamado que entregue su acta de diputado, ya que el escaño "no es suyo, es de los votantes" de esta formación política.

Fuentes de Vox citadas por Servimedia han recordado a Ortega Smith que el escaño que ostenta lo es "en representación de Vox", partido del que fue expulsado hace unos meses por negarse a acatar "las decisiones de los órganos y reglamentos del partido, cuya creación y redacción él mismo ha votado y aprobado".

Ante la decisión de Ortega Smith de este viernes, las citadas fuentes de Vox han denunciado el "robo" de un escaño "a sus votantes" y han reclamado que, habida cuenta de su "nula disposición a aceptar las decisiones del partido", deje el acta y "devuelva el escaño a los votantes" de esta formación política.

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