"No te meto dos hostias porque no te tengo delante": nuevos audios del alto mando de la Guardia Civil a un subordinado para no ir al 2 de mayo de Ayuso

Los detalles En esta conversación telefónica, el teniente general Luis Antonio del Castillo le transmite al general Fernando Mora una orden directa del ministro para que no vaya a las celebraciones de Ayuso por el Día de la Comunidad de Madrid. "Me vas a comer la polla, me vas a comer la polla. ¿Que no te has sentido apoyado? Me cago en tu puta madre".

Este viernes se ha difundido la segunda parte de unos audios en los que un teniente general de la Guardia Civil presiona a su subordinado, Fernando Mora, para que no asista a los actos del 2 de mayo organizados por Isabel Díaz Ayuso. En la conversación, el superior insulta y amenaza con violencia al subordinado, quien finalmente cede ante la presión. La orden de no asistir habría venido de la dirección y del Ministerio, sugiriendo un intento del Gobierno de boicotear el evento. A pesar de la tensión, el teniente general retira la orden y permite a Mora asistir, advirtiéndole de las posibles consecuencias.

Este viernes, hemos podido escuchar la segunda parte de esos audios en los que un teniente general de la Guardia Civil presiona a un subordinado para que no acuda a los actos del 2 de mayo. En esta conversación, se escucha perfectamente cómo suben el tono, se producen insultos y vejaciones. Hasta le amenaza con darle "dos hostias", literalmente". Al final, el subordinado se da por vencido.

La tensión entre ambos guardias civiles era tal que, en un punto concreto, esa conversación acabó saltando por los aires. "Me vas a comer la polla, me vas a comer la polla. ¿Que no te has sentido apoyado? Me cago en tu puta madre. No te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante", se escucha decir al teniente general de la Guardia Civil.

Para entender cómo llegaron aquí, hay que recordar que Luis Antonio del Castillo presionó a su subordinado para que no acudiese a los actos del 2 de mayo de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una orden que venía de la dirección y del Ministerio. Es decir, el Gobierno habría intentado utilizar a la Guardia Civil para boicotear la fiesta de Ayuso, según estos audios.

"El general lo que tiene que hacer es obedecer la orden que se le da", asegura Luis Antonio del Castillo, teniente general de la Benemérita. "La va a obedecer, la va a obedecer", es la respuesta que le da Fernando Mora, el jefe de zona del cuerpo armado en la Comunidad de Madrid.

Y la conversación continúa con Luis Antonio del Castillo diciendo: "No, no, no, no. La obedeces a tu manera cuando dices: 'No voy porque me han ordenado que no vaya'. Eso es una deslealtad".

Es en ese momento cuando Fernando Mora hace un comentario que provoca la ebullición y el aumento de la tensión. "Que no me he sentido yo apoyado cuando he visto las cosas", se le escucha a Mora. "¿Que no te has sentido apoyado? No me toques los cojones. Vete a la puta mierda", responde el superior.

Entre vejaciones, el teniente general le recuerda que evitó su despido por desvanecencias con la directora de la Guardia Civil. "¿Y qué has peleado, mi general? ¿Qué has peleado?", pregunta Mora y Del Castillo sentencia: "Joder, que no te cesarán, gilipollas. Eso es lo que he peleado".

Finalmente, el subordinado Mora acaba dándose por vencido. "Por supuesto, voy a cumplir la orden y voy a justificar el motivo por el que no asisto", asegura. Pese a ello, el cabreo de Luis Antonio del Castillo no baja. "Mira, te retiro la orden. Haz lo que se salga de la polla. O sea, no es una orden directa. Si tienes que ir, vete y atente a las consecuencias". Y permite que acuda al acto de la Comunidad de Madrid.

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