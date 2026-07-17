El Tribunal de Instancia recuerda al novio de Ayuso la posibilidad de una conformidad antes de abrir juicio contra él

El contexto El Tribunal de Instancia de Madrid ha confirmado este viernes la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto delito de fraude fiscal.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha confirmado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. La jueza Lourdes Platero ha recordado al acusado que puede activar el protocolo de conformidad para evitar desplazamientos innecesarios. González Amador habría defraudado más de 350.000 euros a Hacienda mediante una trama de facturas falsas, tras ganar dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia. Junto a él, otros cuatro empresarios enfrentan cargos similares. Fiscalía solicita tres años y nueve meses de cárcel, mientras las acusaciones populares piden cinco años.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha confirmado este viernes la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal. Asimismo, recuerdan al empresario la posibilidad de una conformidad antes de abrir juicio contra él. De esta manera, solo queda pendiente poner fecha a la celebración del juicio: la Plaza 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal apunta que comunicará día y hora "atendiendo las razones de servicio y considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre este Juzgado, cuando las razones de agenda lo permitan".

Por su parte, la jueza Lourdes Platero ha firmado el auto en el que expresa al novio de la líder 'popular' que "para el caso de que sea POSIBLE DICTAR SENTENCIA DE CONFORMIDAD se requiere al acusado a fin de que activen el PROTOCOLO DE CONFORMIDAD a través de la página web DEL ICAM O SE PONGAN EN CONTACTO CON LA FISCALÍA, a fin de evitar citaciones y desplazamientos innecesarios de testigos y peritos (SIC)".

De acuerdo con la investigación del fisco, González Amador habría defraudado a Hacienda más de 350.000 euros, después de cobrar las comisiones correspondientes a la venta de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. Así, en esa operación habría ganado dos millones de euros que trató de ocultar mediante una trama de facturas falsas.

De esta manera, el empresario investigado afronta un juicio en el que se le acusa de delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Eso sí, también se sentarán en el banquillo otros cuatro empresarios acusados de los mismos delitos: Maximiliano Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrilo Saborido.

Desde Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, junto a multas de 624.402 euros y 488.927 euros, mientras que consideran al resto de investigados como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública.

En cambio, las acusaciones populares han solicitado condenarles también por el delito continuado contable y por pertenencia a grupo criminal, lo que supondrían cinco años de prisión y una multa de 27.000 euros.

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