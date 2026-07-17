España, más cerca de la tercera ola de calor: este fin de semana suben las temperaturas

Los detalles Este sábado suben las temperaturas en buena parte del interior y el domingo las temperaturas serán todavía más altas, incluso en puntos del norte de España.

Este fin de semana se prevé un aumento significativo de las temperaturas, lo que podría complicar la situación de los incendios activos. Un episodio de calor comenzará el sábado y podría extenderse hasta la próxima semana. Se esperan temperaturas superiores a 40 grados en zonas de Andalucía, el este de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. El domingo, las temperaturas subirán aún más, afectando también al norte de España, con 30 grados en Bilbao, 34 en Ourense y 39 en Zaragoza y Lleida. En Baleares, también se esperan más de 40 grados, y este fenómeno podría convertirse en la tercera ola de calor del año.

Las altas temperaturas que se avecinan este fin de semana pueden complicar la situación de los incendios que están activos. Este sábado arranca un episodio de calor que se puede prolongar incluso hasta la semana que viene.

Suben los termómetros en buena parte del interior y esto supondrá temperaturas de más de 40 grados en puntos de Andalucía, este de Castilla-La Mancha o la Región de Murcia.

El domingo se elevarán todavía más las temperaturas, incluso en puntos del norte de España. Es el caso de los 30 grados en Bilbao, 34 grados en Ourense o 39 grados en Zaragoza o en Lleida.

Se esperan más de 40 grados incluso en Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia o en puntos de Baleares. Y atención porque este episodio puede convertirse en la tercera ola de calor del año a partir incluso del próximo lunes o martes.

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