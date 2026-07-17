Servinabar pagó la señal de un piso de un millón de euros para Santos Cerdán aunque la venta se frustró en el último momento

Los detalles Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta, señala que el exsecretario de Organización del PSOE visitó el inmueble junto a su mujer, Paqui Muñoz, y poco después con el empresario Antxon Alonso.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, estuvo involucrado en la negociación para adquirir un piso de lujo en Madrid valorado en 985.000 euros. La compra, que incluía un pago inicial de 9.000 euros, fue negociada entre septiembre y octubre de 2021, pero se frustró por discrepancias en las condiciones de entrega. Cerdán visitó el inmueble junto a su mujer y el empresario Antxon Alonso, quien finalmente pagó la señal. La oferta de 900.000 euros fue rechazada, y el dinero fue devuelto en enero de 2022.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que analiza el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán revela que una de las empresas clave de la trama negoció la compra de un piso de lujo en Madrid valorado en cerca de un millón de euros para que la usara el entonces dirigente socialista y su mujer, Paqui Muñoz. Sin embargo, la venta finalmente se frustró en el último momento.

El documento, al que ha tenido acceso laSexta, apunta que la negociación para la adquisición de la vivienda se produjo entre septiembre y octubre de 2021. El piso, situado en la calle de Santa Cruz de Marcenado, estaba valorado en 985.000 euros. De ellos, 9.000 se debían entregar como señal, 180.000 a la firma del contrato y el resto a la escritura.

Los investigadores añaden que Cerdán llegó a visitar personalmente la vivienda con su mujer y después con el empresario vasco Antxon Alonso, administrador de Servinabar, el que negoció la compra y, desde una cuenta de la mencionada mercantil, pagó la señal. En la hoja de visita al piso se detalla que Cerdán presentó al empresario como "socio o amigo".

El propio Cerdán y Antxon se presentaron en la inmobiliaria y ofrecieron 900.000 euros por la vivienda, 50.000 por debajo de la cantidad solicitada, pero la oferta fue rechazada por el propietario del piso.

Finalmente, la adquisición no se materializó por "discrepancias en las condiciones de entrega" y a Servinabar le devolvieron la señal de 9.000 euros que había pagado en enero de 2022.

Según la investigación, Antxon Alonso llegó a comentarle a su esposa: "Encima ahora quieren un piso". Esta frase se produjo en un momento en que comentaban los gastos de Paqui en El corte Inglés, sobre los que dijeron, "gastar y gastar, 500 euros en un día, no son nada discretos". Sobre la vivienda, agregaron: "Han estado viendo uno de 950", "qué pasada" y "obra de reforma 350".

La UCO reseña también que Paqui Muñoz "expresó en varias ocasiones su agrado por el inmueble" y que comentó la posibilidad de realizar "eventuales reformas".

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