Ortega Smith no cede y seguirá de portavoz de Vox: "Se han encontrado con un muro de piedra"

¿Qué ha dicho? "Lo voy a hacer porque creo que es lo legítimo. No existe ninguna causa para que yo deje de ser portavoz", ha defendido Ortega Smith, quien ha insistido que el partido de ultraderecha se ha "encontrado con un muro de piedra".

Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha reiterado su decisión de mantener su acta de concejal y su portavocía hasta 2027, a pesar de su expulsión del partido. En una rueda de prensa, Ortega Smith calificó su expulsión como "injusta y arbitraria" y afirmó que acudirá a los tribunales si es necesario. Este conflicto intensifica la división interna en Vox entre los seguidores de Santiago Abascal y los disidentes. Ortega Smith ha solicitado un congreso abierto para esclarecer la gestión financiera del partido, cuestionando el destino de los fondos de Vox.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dejado claro este lunes que no va a ceder ante Vox y mantendrá su acta como concejal y su portavocía hasta 2027.

Así lo ha asegurado Ortega Smith en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, donde ha insistido que el partido de ultraderecha se ha "encontrado con un muro de piedra". "Lo voy a hacer porque creo que es lo legítimo. No existe ninguna causa para que yo deje de ser portavoz", ha defendido. Es más, el portavoz ha asegurado que irá a los Tribunales si hace falta.

"Recordarán que cuando una concejala de este grupo, la señora Cabello, le preguntaron ustedes, ella afirmó categóricamente que en menos de un mes dejaría de ser portavoz. Disimular un poquito. Dad la apariencia de que os creéis el procedimiento interno", ha comentado sobre su expulsión del partido, que ha considerado "injusta y arbitraria".

"Algunos vimos cómo se nos quería quitar de en medio porque éramos testigos molestos y por eso, desde 2022, han sido todo presiones y arrinconamientos. Y yo les digo a esas personas que conmigo se han encontrado con un muro de piedra", ha señalado.

Este golpe en la mesa de Ortega Smith acrecienta aún más la guerra interna de Vox con los purgados de Santiago Abascal y los que ahora forman parte de su círculo más cercano enfrentados. Las acusaciones sobre su financiación llegan desde sus propias filas, como ya habían hecho antes Javier Ortega Smith o Macarena Olona. Ellos denunciaron una galaxia de empresas alrededor de la formación que dirige Santiago Abascal para sacar tajada.

Pide un congreso para conocer dónde va el dinero de Vox

Por ello, Ortega Smith ha pedido "que se abra un debate claro y sincero". "¿Dónde va el dinero de Vox? Que todo esto se debata en un congreso abierto con luz y taquígrafo", ha apuntado. "Hay informaciones que apuntan a conductas irregulares hay que poner luz en todo esto en un congreso extraordinario", ha añadido.

De esta manera, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se ha referido al presunto sobresueldo del líder de Vox, Santiago Abascal. El exlíder de la formación en Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró hace unos días que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer".

"Los comportamientos individuales de determinadas personas no pueden manchar la honradez y la ética de la inmensa mayoría de los afiliados. Esas informaciones evidentemente lo que nos están generando son dudas razonables", ha apuntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.