Ahora

Guerra en Vox

Ortega Smith no cede y seguirá de portavoz de Vox: "Se han encontrado con un muro de piedra"

¿Qué ha dicho? "Lo voy a hacer porque creo que es lo legítimo. No existe ninguna causa para que yo deje de ser portavoz", ha defendido Ortega Smith, quien ha insistido que el partido de ultraderecha se ha "encontrado con un muro de piedra".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dejado claro este lunes que no va a ceder ante Vox y mantendrá su acta como concejal y su portavocía hasta 2027.

Así lo ha asegurado Ortega Smith en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, donde ha insistido que el partido de ultraderecha se ha "encontrado con un muro de piedra". "Lo voy a hacer porque creo que es lo legítimo. No existe ninguna causa para que yo deje de ser portavoz", ha defendido. Es más, el portavoz ha asegurado que irá a los Tribunales si hace falta.

"Recordarán que cuando una concejala de este grupo, la señora Cabello, le preguntaron ustedes, ella afirmó categóricamente que en menos de un mes dejaría de ser portavoz. Disimular un poquito. Dad la apariencia de que os creéis el procedimiento interno", ha comentado sobre su expulsión del partido, que ha considerado "injusta y arbitraria".

"Algunos vimos cómo se nos quería quitar de en medio porque éramos testigos molestos y por eso, desde 2022, han sido todo presiones y arrinconamientos. Y yo les digo a esas personas que conmigo se han encontrado con un muro de piedra", ha señalado.

Este golpe en la mesa de Ortega Smith acrecienta aún más la guerra interna de Vox con los purgados de Santiago Abascal y los que ahora forman parte de su círculo más cercano enfrentados. Las acusaciones sobre su financiación llegan desde sus propias filas, como ya habían hecho antes Javier Ortega Smith o Macarena Olona. Ellos denunciaron una galaxia de empresas alrededor de la formación que dirige Santiago Abascal para sacar tajada.

Pide un congreso para conocer dónde va el dinero de Vox

Por ello, Ortega Smith ha pedido "que se abra un debate claro y sincero". "¿Dónde va el dinero de Vox? Que todo esto se debata en un congreso abierto con luz y taquígrafo", ha apuntado. "Hay informaciones que apuntan a conductas irregulares hay que poner luz en todo esto en un congreso extraordinario", ha añadido.

De esta manera, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se ha referido al presunto sobresueldo del líder de Vox, Santiago Abascal. El exlíder de la formación en Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró hace unos días que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer".

"Los comportamientos individuales de determinadas personas no pueden manchar la honradez y la ética de la inmensa mayoría de los afiliados. Esas informaciones evidentemente lo que nos están generando son dudas razonables", ha apuntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump ordena "posponer durante cinco días" cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y energéticas de Irán
  2. Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos al 2% antes de que "las tres derechas" lo tumben
  3. Ortega Smith no cede y seguirá de portavoz de Vox: "Se han encontrado con un muro de piedra"
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"