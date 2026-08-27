"¿Ordenaría disparar?": el Gobierno responde a la ultraderecha, que eleva la crisis en Ceuta a "conflicto bélico"

¿Qué han dicho? La ministra de Sanidad, Mónica García, pregunta al diputado de Vox, David García, con qué opina que habría que haber defendido la soberanía que dice haber sido atacada "en una guerra híbrida": "¿Con tanques o qué?".

En el Congreso, Vox ha intensificado su retórica sobre la crisis migratoria en Ceuta, calificándola de "conflicto bélico" y acusando al Gobierno de inacción. Durante las comparecencias de los ministros Mónica García, Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños, la portavoz de Vox, Pepa Millán, afirmó que España ha tolerado un "acto de guerra". Bolaños respondió criticando los "discursos de odio" de Vox y cuestionó cómo gestionarían ellos la entrada masiva de migrantes, preguntando si usarían la fuerza. El diputado de Vox, David García, describió la situación como una "guerra híbrida", mientras que la ministra de Sanidad ironizó sobre la defensa de la soberanía.

A Vox se le llena la boca a la hora de hablar de la crisis migratoria en Ceuta. La formación de ultraderecha no ha dudado este jueves, durante las comparecencias de los ministros Mónica García, Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños en el Congreso, en elevar la situación de la ciudad autónoma al nivel de "conflicto bélico".

El tono es bronco, el resto de grupos político denuncian la inacción del Gobierno, pero los de Santiago Abascal siempre dan un paso más allá. "Ha sido un acto de guerra que no ha sido contestado por España, ha sido tolerado", señalaba la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.

En este contexto Bolaños se ha enfrentado a Millán, a la que ha afeado sus "discursos de odio". El ministro de Presidencia ha preguntado cómo habría gestionado ella la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas. "¿Me puede decir si, como dicen algunos de sus compañeros, ordenarían disparar contra las personas indefensas que atraviesan a la frontera?", ha espetado sin cortapisas.

Pero ella no ha sido la única. El tono de Vox ha continuado por el mismo camino. "Es una guerra híbrida que ha atacado nuestra soberanía que ha puesto a Ceuta y Melilla en una situación muy complicada", afirmaba el diputado de ultraderecha, David García.

La ministra de Sanidad pregunta así con qué opina que habría que haber defendido la soberanía: "¿Con tanques o qué?".

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