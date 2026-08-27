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Instantes de terror

Segundos para reaccionar tras la tragedia: así sorprendió la brutal riada en Nepal a trabajadores y turistas

Los detalles Algunos iban a trabajar cuando, de repente, vieron aparecer a lo lejos la riada con toda su ferocidad. Aunque intentaron grabar lo que estaba ocurriendo, comenzaron a correr para salvar sus vidas.

Segundos para reaccionar tras la tragedia: así sorprendió la brutal riada en Nepal a trabajadores y turistas
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Una brutal riada golpeó este miércoles la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, dejando una tragedia de enormes dimensiones. El balance provisional conjunto asciende ya a 392 muertos y alrededor de 1.400 desaparecidos, mientras los equipos de rescate continúan trabajando con grandes dificultades en una zona montañosa y de complicado acceso.

La fuerza del agua y el barro arrasó todo a su paso y sorprendió a cientos de personas en plena rutina. Familias, trabajadores, estudiantes y turistas se vieron atrapados por una riada que avanzaba con una velocidad y una violencia difíciles de contener. Y las imágenes muestran precisamente esos instantes de terror: personas que pasan, en cuestión de segundos, de hacer su vida con normalidad a correr para salvarse.

Algunos iban a trabajar cuando, de repente, vieron aparecer a lo lejos la riada con toda su ferocidad. Aunque intentaron grabar lo que estaba ocurriendo, la inmensa masa de barro avanzaba con tanta rapidez que uno de ellos terminó abandonando el teléfono y echando a correr junto al resto de trabajadores.

Ya no había tiempo para seguir grabando, solo para escapar y avisar a todo el mundo de lo que se acerca. Mientras el caudal del río Bhote Koshi crecía violentamente en lo alto de la montaña, abajo el desastre sorprendía a los nepalíes en su día a día. Como en un trayecto en autobús, de camino al colegio, donde la normalidad se convirtió en cuestión de segundos en una situación de máxima tensión.

El agua arrastró rocas, viviendas, vehículos y todo lo que encontraba a su paso y es que la corriente bajó con tal fuerza que era capaz de arrancar estructuras enteras y convertirlas en escombros. Durante los primeros minutos, según puede verse en imágenes, varios turistas se vieron obligados a correr desesperadamente en busca de una zona elevada. Apenas tenían unos segundos para reaccionar y ponerse a salvo antes de que la riada alcanzara la zona.

Una lengua de agua y barro que avanzaba sin detenerse dejaba tras de sí una enorme destrucción y cientos de víctimas. En los alrededores de la zona cero, ambulancias, vehículos militares y helicópteros participan en las labores de rescate. Mientras tanto, centenares de familiares esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. Y las tareas continúan con una dificultad añadida: el temor a que el río Bhote Koshi vuelva a crecer y pueda provocar nuevas inundaciones en esta zona del Himalaya.

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