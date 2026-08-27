Cientos de mujeres denuncian tratamientos a medias y miles de euros perdidos tras el cierre repentino de una clínica de fertilidad

¿Qué han dicho? "Firmé con ellos un contrato de 14.000 euros y me encuentro con un tratamiento sin empezar, pero con una financiación. No sé si voy a recuperar mi dinero, aunque sigo pagando mes a mes a una clínica cerrada que no asume responsabilidades", explican las afectadas.

Cientos de mujeres han denunciado a una clínica de reproducción asistida por interrumpir sus tratamientos de fertilidad, dejándolos a medias. La clínica, con sedes en Madrid, Sevilla y Marbella, solo mantiene abierta esta última. Muchas afectadas no saben si recuperarán el dinero invertido, que en algunos casos supera los 15.000 euros. Las pacientes exigen el reembolso si no continúan con el tratamiento. La clínica alega que ofreció opciones para continuar en Marbella o trasladar los expedientes a otras clínicas. Sin embargo, las afectadas denuncian que deben cubrir los gastos de desplazamiento y que los servicios en Marbella están saturados.

Cientos de mujeres pacientes de una clínica de reproducción asistida denuncian que las han dejado tiradas con sus tratamientos de fertilidad a medias. Esta empresa tenía tres sedes: en Madrid, Sevilla y Marbella. Esta última es la única que sigue abierta. Además, al drama de interrumpir sus tratamientos, se une que muchas de esas mujeres y sus parejas no saben si van a poder recuperar el dinero que invirtieron.

Hablamos de miles de euros, porque estos tratamientos de fertilidad son muy costosos. En algunos casos, hay que pagar por ellos más de 15.000 euros. Por ello, lo que reclaman algunas de estas pacientes es que, si ellas no deciden continuar con sus tratamientos, el centro les tiene que devolver el dinero.

El problema es que hay un contrato de garantía que, al haberse quedado a medias por el cierre de las clínicas, tendría que revisarse caso por eso. Desde laSexta hemos hablado con una de las pacientes afectadas y asegura haber perdido 14.000 euros.

"Firmé con ellos un contrato de 14.000 euros y me encuentro con un tratamiento sin empezar, pero con una financiación. No sé si voy a recuperar mi dinero, aunque sigo pagando mes a mes a una clínica cerrada que no asume responsabilidades", ha denunciado una de las víctimas de esta clínica en Madrid.

La clínica se defiende

Desde la gerencia de la clínica aseguran a laSexta que todas las pacientes han tenido dos opciones. Tanto las de Sevilla como las de Madrid.

Según su versión, no han dejado tiradas a ninguna mujer en ningún momento, pues ellas pueden elegir ahora entre desplazarse hasta Marbella para continuar con todo el procedimiento o derivar su expediente a otras clínicas con las que tienen convenio.

Pero la mayoría de las mujeres afectadas no quieren saber nada de esta clínica de fertilidad. Lo que piden es que se les devuelva el dinero ya pagado. Aunque sí hay alguna que ha apostado por viajar a Marbella.

En estos casos, según nos han excplicado, tienen que cubrir ellas los gastos; aunque desde gerencia de la empresa azseguran que lo asumen ellos. Porque según el testimonio de una paciente de Madrid, a varias mujeres que están en la misma situación no les han pagado todavía nada, después de haberse cambiado hace meses de Madrid a Marbella.

"Los gastos de los viajes, se por otras pacientes que no los están abonando. Un contrato con unas cláusulas que se pactan y luego no las cumplen para irnos a Marbella", explica esta mujer. "Además están saturados, las chicas nos dicen que solamente hay dos doctores para todas las afectadas que somos", denuncia.

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