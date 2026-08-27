Portazo al traslado de menores migrantes: el Gobierno pide a PP y Vox que se olviden de las deportaciones

El contexto Casi nadie quiere a los menores migrantes que hay en Ceuta. En la reunión de este jueves los de Feijóo se han negado a debatirlo, por su parte, la ultraderecha de Vox ni se ha presentado. Otros como País Vasco, Navarra y Cataluña, más receptivos.

La ministra de Juventud, Sira Rego, ha declarado firmemente que no aceptará deportaciones masivas de menores migrantes, tras una reunión con comunidades autónomas donde el PP se negó a debatir su reparto y Vox ni se presentó. Rego insistió en la solidaridad y celeridad, afirmando que se utilizarán todos los mecanismos legales para el reparto, especialmente tras aprobarse 25 millones para Ceuta. Comunidades como Madrid, Aragón, Castilla y León, y Extremadura rechazan el reparto, mientras que Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia alegan estar al límite. Por otro lado, País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia se muestran abiertos al reparto.

Con la ley en la mano y un aviso: "No vamos a aceptar ninguna deportación masiva de niños". Así de tajante ha sido la ministra de Juventud, Sira Rego, tras acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas donde el PP se ha negado a debatir el reparto de menores migrantes y Vox, ni siquiera, se ha presentado.

La ministra, tras el portazo a acoger niñas, también ha apelado a la solidaridad y la celeridad. "Vamos a poner en marcha todos los mecanismos que establece la ley". Para Rego, no hay más opción que el reparto. Todo ello después de que se haya aprobado en esa misma reunión el reparto de 25 millones para los menores migrantes en Ceuta.

Las asperezas sobre acoger a los menores están en el aire, pese a que ni siquiera se han debatido en la jornada de este jueves. "Es un problema que tiene el Gobierno de España y no tiene que hacer responsables de su ineficacia a las comunidades", ha espetado a la salida del encuentro Ana Dávila, Consejera de Familias de la Comunidad de Madrid. Los de Isabel Díaz Ayuso se niegan en rotundo al reparto.

No son los únicos. Aragón, Castilla y León y Extremadura comparten esta postura, tres comunidades donde precisamente las competencias de este reparto las lleva Vox. Los de ultraderecha ni han aparecido en la reunión. Aunque en el PP hay posturas, ¿más abiertas?

"Devolver a todos"

Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia, mitad gobernando en solitario y mitad gobernando con Vox, son los que dicen que no, pero con la excusa de que están al límite de sus capacidades. No queda ahí. Con ello comparte opinión Emiliano García-Page: "Devolver a todos los que han entrado ilegalmente".

Pero el Gobierno ni lo piensa y dice que se vayan olvidando. "No es meterlos en un autobús y dejarlos en la frontera con Marruecos, esto no se puede hacer", dice indignada Rego.

De su lado, las comunidades gobernadas junto al PSOE. País Vasco, Navarra y Cataluña se muestran abiertos al reparto. También la Galicia de Alfonso Rueda.

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