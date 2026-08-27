Emilio Delgado, tajante sobre la visita de Aznar a Ceuta: "Ha ido a hacer el ridículo, como hace siempre"

Emilio Delgado se muestra muy crítico con la visita de Aznar a Ceuta, asegura que el expresidente "no ha ido a hablar de la crisis geopolítica" porque "no ha nombrado a Marruecos ni una sola vez".

En medio de la olla a presión que es ahora mismo Ceuta, José María Aznar llegaba a la ciudad autónoma entre vítores de algunos vecinos ceutíes y criticando la gestión del Gobierno de la crisis.

Para Emilio Delgado, Aznar ha ido a Ceuta "a hacer el ridículo, como hace siempre". El diputado de Más Madrid asegura que "Aznar es un personaje ridículo que llevó a España a los peores escenarios posibles con tal de que le dejaran subir los pies en la mesa de un rancho del presidente de Estados Unidos".

Delgado considera que Aznar no ha ido a Ceuta a "hablar de la crisis geopolítica", ya que "no ha nombrado a Marruecos ni una sola vez", algo que "tiene en común con Sánchez".

El político denuncia la "protección de Marruecos por parte de los partidos del arco parlamentario, con muy pocas excepciones, entre ellas Sumar, que no se entiende".

En este sentido, responde a las declaraciones de Bolaños: "Decir que Marruecos no tiene nada que ver con todo esto es insultar a la gente, reírse en su cara".

Para Delgado, Marruecos "es un medio de Estados Unidos e Israel" que "siempre ha utilizado la política migratoria como arma contra España", pero ahora con el apoyo de Estados Unidos e Israel.

Por ello, apunta que "esto es un asunto Europeo" y hay que abordarlo como tal, "porque Europa y España tienen dos posibilidades ahora mismo: asumir ser una colonia de Estados Unidos e Israel y hacer lo que nos digan, o apostar por la soberanía energética, militar e industrial de un espacio político como es Europa".

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