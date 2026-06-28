Los milagrosos rescates en Venezuela 72 horas después de la tragedia hacen que no se pierda la esperanza de seguir encontrando supervivientes

Los detalles Durante el sábado y pese a que ya habían pasado tres días desde los terremotos, los equipos de rescate han seguido encontrando a personas con vida entre los escombros y aseguran que siguen escuchando llamadas de auxilio.

Tras más de tres días desde los devastadores terremotos en Venezuela, que han dejado al menos 1.430 muertos, cada rescate es un milagro. Superadas las 72 horas, la supervivencia es excepcional, pero los equipos de rescate mantienen viva la esperanza de los familiares. Entre los milagros, un bebé de nueve meses fue rescatado tras pasar 72 horas atrapado con su madre, y un hombre fue liberado de los escombros. A pesar de la tragedia, los rescatistas trabajan incansablemente, conscientes de que cada minuto cuenta. Más de 2.100 rescatistas de 28 países, junto con 128 perros, continúan buscando supervivientes.

Superados los tres días desde los dos terremotos que han causado al menos 1.430 muertos en Venezuela, a partir de ahora cada rescate es un verdadero milagro porque, superadas las 72 horas desde los sismos, la vida excepcionalmente se puede seguir abriendo paso entre el dolor y la destrucción. Ahora bien, la labor de los equipos de rescate, que han salvado varias vidas durante este sábado, hacen que los familiares de los desaparecidos puedan mantener la esperanza.

Uno de esos rescates que se ha podido ejecutar ha sido el de un bebé de nueve meses rescatado entre los escombros que le habían atrapado 72 horas antes junto a su madre. Un verdadero milagro dentro de tanta catástrofe, pero no es el único rescate milagroso del que hemos sido testigos.

Los Bomberos también rescataron tirando de las piernas a un hombre. Era la único que sobresalía de su cuerpo entre los escombros. Unos segundos después quedaba completamente liberado entre gritos y aplausos celebrando el momento, con la emoción del hombre al saber que sigue con vida.

Y es que aún después del inicio de esta tragedia, casi 90 horas más tarde, todavía hay esperanza para muchas de las víctimas. Los equipos de rescate trabajan sin descanso. Saben que cada minuto es vital para las miles de personas que continúan enterradas. "Estamos haciendo rompimiento de la placa para poder tener acceso a las personas que tenemos localizadas, ya las escuchamos mucho más cerca. Se encuentran bien, vamos a intentar hacer un orificio", explica un rescatista.

Pican piedra, retiran escombros. Así es como han podido salvar a José, un menor de solo 11 años. Atrapado bajo tierra, han conseguido contactar con él y no han parado de trabajar hasta que ha salido con vida.

Este domingo se cumple el cuarto día desde que los terremotos azotasen Venezuela. Más de 2.100 rescatistas de 28 países del mundo ya han prestado su ayuda. Llegan con 128 perros, que son vitales para localizar a personas con vida. Porque por mucho que pase el tiempo, no pierden la esperanza. Y más cuando vemos personas salir con vida después de tres días enterrados bajo los escombros.

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