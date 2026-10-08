El odio sin límites contra Maricarmen: 'haters' sin escrúpulos se mofan de su muerte y comparten montajes para seguir ridiculizándola

Los detalles "El Goya a mejor actriz de reparto este año se lo lleva Maricarmen, la okupa pensionada que se resiste a vivir sin vistas al Retiro", escribió un usuario sobre la anciana de 87 años.

La muerte de Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada de su hogar, no ha detenido el odio en redes sociales, sino que lo ha intensificado. En la plataforma X, proliferan mensajes burlándose de su fallecimiento, acompañados de montajes que la ridiculizan. Frases como "Hasta luego, Maricarmen" se repiten en miles de publicaciones que usan su muerte para mofarse sin pudor. Durante semanas antes de su fallecimiento, Maricarmen fue objeto de críticas y ataques debido a su situación de vivienda. Videos y mensajes la señalaban directamente, convirtiéndola en el blanco de una campaña de desprecio y burla en redes sociales.

La muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa, no ha frenado el odio contra ella en redes sociales. Al contrario. En X se multiplican los mensajes que se mofan de su fallecimiento, mientras circulan montajes y publicaciones que ya la habían convertido en uno de los principales objetivos de las críticas durante las últimas semanas.

"Hasta luego, Maricarmen". Es una de las frases que más se repite estos días en redes sociales. Hay miles de publicaciones que utilizan la muerte de la mujer para burlarse de ella, sin ningún pudor. "¡Hasta luego! Maricarmen. Ya ha conseguido por fin el ansiado contrato indefinido", escribe un usuario. Otros van todavía más lejos y recurren incluso a montajes fotográficos para seguir ridiculizándola después de su fallecimiento.

En uno de ellos aparece esta anciana acompañada de una imagen del dictador Francisco Franco: "Maricarmen ya descansa en el cielo, junto con su querido generalísimo, que la blindó con una vivienda por 87 años".

Pero el odio contra Maricarmen no comenzó después de su muerte. Durante las últimas semanas, la mujer se había convertido en un auténtico saco de boxeo en redes sociales, especialmente a raíz de la polémica generada por su situación de vivienda y los intentos de desahucio. Se publicaron vídeos señalándola directamente y se difundieron mensajes cargados de insultos. Algunos usuarios llegaron a definirla como "una hija de **** con ínfulas. Una parásita del sistema" o una "señora con cara demonio que no ha movido un dedo nunca".

Otros mensajes recurrían a la burla política: "Tremenda Charo la Maricarmen. 70 años viviendo por cuatro duros en el barrio Salamanca gracias a Franco, la echan gracias a las leyes de vivienda del PSOE y la culpa es de Ayuso!! JAJAJA". Y hasta se llegó a bromear con que el episodio era una actuación: "El Goya a mejor actriz de reparto este año se lo lleva Maricarmen, la okupa pensionada que se resiste a vivir sin vistas al Retiro".

Mensajes, vídeos y publicaciones que contribuyeron a convertir a una mujer de 87 años en el objetivo de una campaña de señalamiento y desprecio en redes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido