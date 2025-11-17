Los familiares de las víctimas de la DANA se concentran frente al Congreso exigiendo cárcel para Mazón

El contexto La manifestación ha tenido lugar durante la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso, donde el president en funciones ha insistido en el bulo del "apagón informativo" que ya desmontó la jueza de la DANA.

Más de una veintena de afectados y familiares de las víctimas de la DANA se manifestaron este lunes a las puertas del Congreso, justo cuando Carlos Mazón comparece en la comisión de investigación sobre esta tragedia, exigiendo cárcel para el presidente valenciano y al grito de "Partido Popular, partido criminal".

Así, sobre las 10.00 horas, un grupo de afectados por la DANA, entre ellos Dolores Ruiz Sánchez, quien perdió a sus dos hijos y su marido el 29 de octubre del 2024 en la Comunidad Valenciana, protestaron a las puertas del Congreso, poco antes de que comenzase la comparecencia de Mazón.

Los protestantes llevaban una figura con la cara de Mazón muy sonriente, un traje de presidiario con la palabra 'criminal' y las manos rojas, simulando que las tiene manchadas de sangre por las 229 víctimas que hubo en la Comunidad Valenciana, así como una pancarta que decía 'nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia' y 'asesino'. Entre los gritos que se fueron sucediendo durante su protesta, los más repetidos eran 'Mazón a prisión', 'Partido Popular, partido criminal', e incluso 'Mazón asesino, estamos aquí, somos los del barro'.

Mostraban otras dos pancartas más, en una de ellas podía leerse 'Mazón a prisión, Consell dimisión'. Otra de las personas que estuvo presente en esta propuesta es Toñi García, quien perdió el día de la DANA a su marido Miguel y a su hija Sara. Llevaba un cartel con la foto de sus dos familiares y con el mensaje 'Justicia para padre e hija, Miguel Carpio y Sara Carpio, y todas las víctimas. Mazón a prisión'. Dolores y Toñi comparecieron la semana pasada en la misma comisión en la que comparece hoy Mazón.

La primera de ellas aseguró que "no hay perdón de Dios" para la actuación de Mazón el día de la DANA y la segunda deploró la "mala gestión" y la "inacción del Gobierno Valenciano", a quienes hizo responsable de la muerte de 229 personas en la Comunidad Valenciana.

