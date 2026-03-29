Sánchez cierra la espiral de su boom internacional por el 'no a la guerra' con una carta a la militancia: "Nosotros sabemos de qué lado estamos"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha afirmado que "la paz no es una consigna, sino una convicción" y ha cargado contra los que "dudan cuando hay que ser firmes".

Pedro Sánchez ha reiterado su postura de 'No a la guerra' en una carta a la militancia del PSOE, destacando la posición socialista frente a los conflictos en Oriente Medio. Desde el inicio de la guerra en la región, más de 2.000 personas han muerto y millones han sido desplazadas, afectando la economía global. Sánchez subraya que España mantiene su compromiso con la paz, aprendiendo de errores pasados y actuando con coherencia. El Gobierno ha implementado un paquete de medidas para mitigar los efectos de la crisis, destacando su firmeza y claridad ante la violencia. Sánchez enfatiza que el socialismo es sinónimo de humanidad y justicia, y agradece a la militancia por su apoyo constante.

Pedro Sánchez lleva un mes abanderando el 'No a la guerra' desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearan Irán y el régimen de los ayatolás respondiera atacando a países del Golfo Pérsico. Y este domingo lo ha vuelto a hacer en una carta a la militancia del PSOE donde vuelve a destacar la posición socialista frente a los conflictos.

"A veces las decisiones de unos pocos cambian la vida de millones. Y estos días nos lo están recordando con crudeza", ha comenzado la misiva el presidente del Gobierno explicando la "espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región", en referencia a una guerra de Irán que también amenaza "al planeta en su conjunto".

"Llevamos un mes de guerra abierta en Oriente Medio: más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, cadenas de suministro rotas, el precio del petróleo y el gas disparados y una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte", ha enumerado Sánchez.

Eso sí, el presidente del Gobierno ha dejado claro que "desde el primer momento España tuvo clara su posición" con el ya característico 'No a la guerra': "Cuatro palabras sencillas que encierran todo: la memoria, la dignidad y el compromiso de un país. Hoy quiero compartirlas con vosotros y vosotras porque tengo claro que nacen de una conciencia colectiva que aprendí hace ya 23 años".

Porque el líder del Ejecutivo asegura que aprendió cuando un Gobierno (en referencia al de José María Aznar, pero sin mencionarlo) "decide ignorarlas": "Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera. Cuando se desprecia la verdad y se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia".

Ahora bien, sí ha destacado que aprendió cuando millones de personas llenan las calles para decir 'no en mi nombre', recordando que él mismo estuvo en esas manifestaciones por la guerra de Irak: "En aquellas calles forjamos algo que nos acompaña hasta hoy: la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia".

"Por eso, cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia. Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya", ha proseguido Sánchez.

Además, ha apuntado que "no todos están en ese lugar" porque "dudan cuando hay que ser firmes": "Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra. Nosotros no. Nosotros sabemos de qué lado estamos".

Tras ello ha aseverado que el socialismo es "humanidad", "no resignarse nunca a la violencia" o "justicia". "Las guerras siempre las empiezan unos pocos, pero las sufren millones. Siempre golpean más fuerte a quienes son más débiles", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha comentado que las consecuencias del conflicto "ya están entrando en nuestras casas" como factura de la luz, precio de la compra o subida de la hipoteca: "Por eso, mientras defendemos la paz fuera, protegemos a nuestra gente dentro. El jueves, el Congreso aprobó el paquete de medidas presentadas por el Gobierno para responder a los efectos de la crisis en Oriente Medio".

Unas medidas que ha calificado del "mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea": "España puede decir algo que no todos pueden decir: que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios. Hoy hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país. Y ese orgullo también es vuestro. Porque cuando España dice 'no a la guerra', no habla solo un Gobierno. Habla una sociedad. Habla una historia. Habláis vosotros".

Tanto es así que Sánchez asegura que este es uno de los momentos "en los que uno recuerda por qué está en política": "Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa. Y yo estoy profundamente orgulloso de ser el secretario general de este partido. De representar a una militancia que no se esconde, que no falla y que siempre está donde tiene que estar".

"Porque si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden. Más en momentos como éste, en el que no sólo somos una referencia para muchos progresistas de todo el mundo, sino para todos aquellos que creen en la paz, la justicia, la humanidad y el más mínimo sentido común. Gracias por ser el alma de este partido. Gracias por compartir este camino conmigo. Con vosotros y vosotras, siempre", ha concluido su mensaje.

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