Las preguntas clásicas de Broncano a Abascal sobre dinero y sexo que TVE no emitió: "Entre mi mujer y yo te podríamos pagar un programa"

Los detalles En una entrevista donde Abascal coló su discurso ultra, se negó a responder por las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes y bromeó con que entre su mujer y él podrían pagarle un programa a Broncano.

Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó en el programa 'La Revuelta' de David Broncano que él y su esposa podrían financiar un programa con el dinero que tienen en el banco. Durante la entrevista, Broncano le preguntó sobre las "preguntas clásicas" del programa, que incluyen el dinero en el banco y las relaciones sexuales recientes. Abascal reveló tener 21.000 euros en gananciales y mencionó que su ahorro principal es el pago de una hipoteca. Respecto a las relaciones sexuales, Abascal se mostró reservado, destacando que es un tema íntimo que prefiere no discutir en público, especialmente considerando que su familia podría estar viendo el programa.

21.000 euros en gananciales. Eso es el dinero que tiene el líder de Vox en el banco. O por lo menos así lo aseguró Santiago Abascal al presentador de 'La Revuelta', David Broncano, durante la entrevista. Es más, Abascal bromeó con que entre su mujer y él podrían pagarle con el dinero que tienen en el banco un programa a Broncano.

Las conocidas como "preguntas clásicas" del programa -el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes- no las emitió TVE en el programa de anoche.

En el vídeo que acompaña esta noticia, se puede ver cómo Broncano le pregunta a Abascal si quiere que hablen de las preguntan clásicas. "No sé, depende", responde el líder de Vox. Broncano finalmente le pregunta por el dinero que tiene en el banco y su patrimonio.

"Pues mira, es público, está declarado en el Congreso. Todos mis ingresos y mi patrimonio se declara cada cuatro años, pero lo he mirado antes de venir, pues sabía que lo preguntabas. 21.000 euros en gananciales. Eso es lo que tengo en el banco y mi ahorro es el pago de una hipoteca", señala Abascal.

Al ser preguntado por las relaciones sexuales en el último mes, Abascal se muestra a la defensiva: "Eso no me preguntes. Corta el rollo ese. Seguro que mis hijos están viendo el programa y, bueno, yo entiendo el tono del programa, el humor, pero para mí forma parte de mi intimidad".

Así, Abascal añade que "las cosas íntimas yo no las hablo en público, seguro que mi madre o mis familiares están viendo, mi mujer, y yo creo que van a estar mucho más contentos con esta posición y con esta timidez".

Abascal eligió al público de la entrevista

El líder de ultraderecha intentó mostrar en la entrevista una cara más amable que en el Congreso o en las convocatorias de Vox. Una entrevista que se produjo con un público controlado y escogido por su partido.

El líder de Vox deseó que el tono político en España "fuese otro". Precisamente, a lo largo de estos años su partido ha sido protagonista de elevar el tono con declaraciones como "cazar a inmigrantes". También han acusado a Sánchez de liderar "una banda criminal".

Aun así, Abascal tachó de "injusto" achacarle a Vox la crispación política actual o la polarización, cuando el Gobierno "nunca" ha condenado la "violencia" que sufre su partido.

Es más, Abascal se mostró a la defensiva y afeó que el presentador lo haya casi convertido en un alguien "a quien no le importan las mujeres" ni "los inmigrantes".

Hablando de expresiones, en relación con que el diputado de Vox José María Figaredo hablase de "cazar" inmigrantes, Abascal puntualizó que a veces no se usan las "más acertadas", pero manifestó que, en un contexto de "invasión" en Ceuta, "nadie caza inmigrantes", pero algunos de los "invasores fueron a cazar a la gente de Ceuta, cazaron a mujeres" y "han roto la convivencia".

Además de explicar por qué llama al Gobierno "mafia criminal", Abascal defendió que Pedro Sánchez es "un dictador porque le ha visito dictar en el Parlamento desde su escaño". Para el líder de Vox, el presidente del Ejecutivo es "un dictador con aspiraciones que ya dicta algunas cosas que no debería poder dictar". Un dictador que convoca elecciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido