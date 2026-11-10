El PSOE cree que Abascal desplegó su "catálogo ultra" en TVE y dejó clara "la foto de la España que podríamos ser"

El lider de Vox, Santiago Abascal, y el presentador David Broncano, durante la entrevista en el programa de La Revuelta

Los detalles Fuentes de la formación socialista señalan la "gran incoherencia" del líder de Vox al referirse a Pedro Sánchez como "dictador" en una televisión pública a la que critica con vehemencia.

El paso de Santiago Abascal por 'La Revuelta' generó una ola de reacciones, convirtiéndose en un momento destacado de la precampaña electoral. El PSOE criticó que el líder de Vox exhibiera su "catálogo ultra" en la televisión pública, alertando sobre la España que podría surgir si gobiernan junto al PP. Fuentes socialistas destacaron la "gran incoherencia" de Abascal al llamar "dictador" a Pedro Sánchez en una televisión que critica regularmente. Abascal afirmó que David Broncano sufrió "presión" durante la entrevista, sintiéndose obligado a justificar el encuentro, y describió el programa como un "debate intenso".

El paso de Santiago Abascal por 'La Revuelta' ha provocado un terremoto de reacciones, en lo que se ha convertido en uno de los momentos de esta precampaña electoral. En el PSOE creen que el líder de Vox desplegó "su catálogo ultra" en la televisión pública y "dejó clara la foto de la España que podríamos ser" en el caso de que lleguen al Gobierno junto al PP.

Así lo trasladan fuentes de la formación socialista a laSexta, que señalan la "gran incoherencia" de Abascal en la entrevista con David Broncano, cuando llamó "dictador" a Pedro Sánchez en una televisión pública a la que critica con asiduidad y dureza.

Horas después de la emisión de esta entrevista, el líder de Vox ha asegurado que Broncano lo "pasó mal" durante la entrevista porque había recibido "mucha presión", "le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo" y, por eso, "no hizo un programa como los que suele hacer".

En una entrevista en Cope, Abascal se refiere a esta entrevista como "un debate intenso" en el que, pese a las "dificultades del formato", pudo explicar "algunas cosas" que normalmente no tiene "posibilidad de explicar a algunas personas".

Según Abascal, Broncano se vio "obligado" a decir cuál era su planteamiento político para "justificar la entrevista". Este, comentó, estaba "preocupado", no porque le temiera a él, sino por "temor a los suyos" porque había recibido "mucha presión", "le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo".

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