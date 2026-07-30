El Dioni quiere ser alcalde de El Molar (Madrid) por Vox: "Quiero reunirme con los vecinos tomando un vino con casera"

Este municipio podría tener como regidor a este conocido personaje. Aunque él cree que va a arrasar en las elecciones, los vecinos no consideran que sea una elección adecuada para el pueblo.

Dionisio Rodríguez Martín, conocido como El Dioni, quiere entrar en política. El conocido personaje ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de El Molar, en Madrid, como alcalde. Y lo hará de la mano de Vox.

Este ha afirmado que es una idea que le vino a la cabeza cuando visitó el municipio madrileño. "Allí enterraron a mis padres y, entonces, me vino la idea de a lo mejor presentarme a alcalde", ha contado. Ha dicho que su intención sería pasear por el pueblo para así poder charlar con sus vecinos y que le cuenten sus inquietudes "tomándome un vino con casera y saber qué pasa y qué necesitan".

Casualmente, este año se cumplen 37 años de su célebre robo. El Dioni se llevó un furgón blindado de la empresa de seguridad para la que trabajaba que contenía casi 300 millones de pesetas.

Como señala Marina Valdés, Rodríguez "está convencido de que va a arrasar". A pesar de ello, los vecinos de El Molar no ven su candidatura de una manera tan positiva. "Es una estupidez como un piano", afirma un hombre. "¿Va en serio?", pregunta una mujer, extrañada. "Solo nos faltaba en el pueblo que El Dioni fuese alcalde", añade otra.

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