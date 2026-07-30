Las dudas del 'ático secreto' de Ayuso: ¿A quién se lo compró? ¿Cuántas viviendas son propiedad de la Comunidad de Madrid?

Los detalles Según varios medios, el ático se compró a Astrid Gil Casares, economista, productora de cine y escritora. Una mujer que sale en los papeles de Epstein, con quien habría tenido una relación bastante cercana.

Hay pocas certezas y muchas incógnitas en torno al ático de Isabel Díaz Ayuso. Una de las pocas cosas que ha confirmado la Comunidad de Madrid en las últimas horas ha sido por cuánto lo compró, pero no dice a quién.

La cifra de la compra es muy elevada: 6,3 millones de euros. La Comunidad de Madrid no confirma a quién se los entregó, pero varias informaciones de medios aseguran que fue a Astrid Gil Casares, economista, productora de cine y escritora. Una mujer que sale en los papeles de Epstein, con quien habría tenido una relación bastante cercana.

Lo compra del ático asciende a más de 6 millones. Y ahora, se vende pero se desconoce la cantidad. Porque según fuentes del Gobierno regional, se venderá dentro de un paquete con otros cuatro edificios en Gran Vía por 20 millones de euros. Ahora mismo, según varios portales inmobiliarios consultados, los pisos en esta artería principal de Madrid rondan los 2,5 millones de euros. Con estos precios, la Comunidad de Madrid sacaría rédito de esta operación.

A la pregunta de si es normal que una administración pública compra y venda inmuebles en tan poco tiempo, que pueda parecer que está especulando. Los únicos datos públicos que se tienen al respecto son los de su patrimonio. Actualmente, la Comunidad de Madrid posee 4.187 bienes inmuebles. Entre ellos, colegios, centros de salud, espacios culturales... y viviendas. Son 22 menos que el año anterior. Es decir, que en un año, la Comunidad de Madrid ha realizado, como mínimo, 22 ventas de inmuebles.

Y dentro de ese patrimonio inmenso, si hacemos cuentas, la Comunidad de Madrid tiene 106 inmuebles vacíos o sin usar. Es decir, inmuebles que podría usar como despacho improvisado para Ayuso mientras la Real Casa de Correos está en obras. Y que no supondrían un solo euro para las arcas madrileñas.

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