Se busca sede para Ayuso: una finca o dos consejerías como alternativas al 'ático secreto' tras su venta

Los detalles La Comunidad de Madrid cuenta en su patrimonio con 106 inmuebles vacíos o sin uso, además de las consejerías que cuentan con muchos despachos y salas de reuniones.

A Isabel Díaz Ayuso y a todo su equipo de Gobierno se les ha visto paseando por sus jardines hace apenas un mes. Incluso han celebrado un consejo de Gobierno en su interior. Se trata de la Finca Vista Alegre en el barrio madrileño de Carabanchel. Un complejo con varios edificios hoy vacíos y propiedad de la Comunidad de Madrid que cumpliría con todas las necesidades que nombró ayer Ayuso para esa oficina temporal.

Madrid, este miércoles. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid hace pública la adquisición del ático en Chamberí: "Un lugar donde temporalmente puedan recibirse reuniones institucionales, me parece que es lo suyo".

Finalmente el ático de Chamberí no tendrá el uso que en un principio se dijo que iba a tener, por tanto habrá que buscar alternativas en las propiedades del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. En su catálogo cuentan con grandes inmuebles, pabellones polivalentes, o incluso edificios céntricos.

Es el caso de La Velintonia, una antigua vivienda del poeta y nobel de Literatura, Vicente Aleixandre. El Gobierno de Ayuso la compró el año pasado. Su objetivo es que sea la futura Casa de la Poesía, pero hasta entonces, es otro inmueble vacío que, con un poco de reforma, podría servir a Ayuso de despacho provisional.

En total, el Gobierno regional cuenta con 106 inmuebles vacíos o sin uso. Sin contar con las consejerías que tiene, con muchos despachos y salas de reuniones.

Díaz Ayuso ha dicho también que no sabe si se quedará en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes. Ambos, espacios idóneos y sin la necesidad de que tengan que gastarse un solo euro.

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