El dueño del bar franquista de Arteixo (A Coruña) coloca una bandera LGTBI al lado de la bandera preconstitucional

El local ha sido expedientado por la Xunta de Galicia. Esto ha provocado que el dueño decida retirar un cartel en el que se podía leer "abstenerse rojos" y, además, ha colocado la bandera arcoíris en su fachada.

La Xunta de Galicia ha abierto un expediente a un bar franquista situado en Arteixo, en A Coruña. "No le falta absolutamente de nada", indica Marina Valdés, "ni bandera del aguilucho, ni atrezo del Caudillo, hasta carteles donde se podía leer 'prohibida la entrada a rojos'".

El dueño, con mucho orgullo, decía "ser facha por la gracia de Dios". El señor afirmaba que Francisco Franco es "su líder" y que además fue "soldado de él". "No mató ningún gay, solo los metió en la cárcel por revolucionarios", le decía a una reportera de laSexta.

Este expediente ha provocado algún cambio en el local: al lado de la bandera preconstitucional ha puesto una LGTBI y, además, ha retirado el cartel que decía 'abstenerse rojos'. El dueño afirma que no va a sacar la bandera con el águila de San Juan ya que está en su casa.

Sobre el porqué ha colocado la bandera arcoíris, ha dicho que es "muy bonita" y que su objetivo es que todo el mundo entre a su local.

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