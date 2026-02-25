El vídeo de despedida de Yolanda Díaz: "¡Ya está bien de bajar la cabeza y de tener miedo! Este país merece la pena"

El contexto En un mensaje dirigido a los votantes y simpatizantes de Sumar, la vicepresidenta reivindica los avances sociales y laborales en sus cinco años como vicepresidenta y anuncia que va a "empujar y acompañar" a quienes asuman el liderazgo de ese espacio.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado su renuncia a liderar la futura coalición de los partidos a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. A través de una carta y un vídeo, Díaz comunicó su decisión, aclarando que continuará su labor en el Gobierno hasta el final de la legislatura. En su mensaje, destacó la importancia de la política como herramienta para la gente trabajadora y animó a los votantes progresistas a movilizarse por los avances sociales. Díaz se comprometió a seguir apoyando a quienes asuman su espacio, enfatizando la importancia de la unidad y la diversidad en España.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, renuncia a liderar la futura coalición de los partidos a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. La líder de Sumar lo ha anunciado a través de una carta pública que ha venido acompañada de un vídeo en el que se ha dirigido a los militantes, votantes y simpatizantes de Sumar.

"Hola a todas y a todos. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más", ha anunciado la vicepresidenta en este vídeo difundido a través de sus redes sociales.

"Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo. Lo sé porque me lo decís muchos de vosotros. Y cuando hay miedo, siempre aparecen quienes intentan aprovecharse para odiar y hacer daño. Son quienes nos dicen que la política no sirve, que todos somos iguales, que lo mejor es resignarse o señalar al que tenemos al lado. Yo no creo que sea así", ha añadido, reivindicando su papel frente a una ultraderecha cada vez más envalentonada.

No obstante, Díaz ha anunciado que esta decisión no es una retirada inminente, puesto que su labor en el Gobierno continuará hasta el final de la legislatura: "Sé que hay trabajadores y trabajadoras que estáis preocupados por vuestro empleo, por el precio de la vivienda, por el futuro de vuestros hijos. Sé que hay muchos jóvenes que sentís que todo cuesta el doble, que hay mujeres que no estáis dispuestas a dar ni un paso atrás. Y sé que hay personas LGTBI que no vais a aceptar vivir con miedo a todas vosotras. Quiero deciros algo muy claro: voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Con la misma convicción de siempre. Porque para mí la política es una herramienta al servicio de la gente trabajadora".

Asimismo, ha animado a todos los votantes y militantes progresistas a seguir luchando para consolidar los avances sociales: "Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Es lo que me enseñaron en mi casa. No acepto la resignación ni acepto las mentiras. No acepto que nos digan que la juventud es un bloque reaccionario. No lo acepto porque sencillamente no es verdad. La juventud de este país es crítica, es solidaria, es valiente, está defendiendo el clima, el feminismo, la justicia social. Fue la primera en echarse a la calle contra el genocidio palestino. Somos muchos más y muchas más, y vamos a defender la democracia. Juntos y juntas lo tenemos que hacer en vuestros trabajos, en la universidad, en los bares, en las asambleas, en los hospitales, en los colegios profesionales. Tenemos que hacerlo porque la calle no es de ellos, no les pertenece. Ya está bien de bajar la cabeza, de tener miedo, de estar angustiados. Tenemos un país hermoso, lleno de gente diversa, lleno de fuerza".

En el cierre de su vídeo, Díaz ha mostrado su compromiso para "empujar y acompañar" a quienes a partir de ahora ocupen el espacio que ella ha liderado desde que asumió la vicepresidencia del Gobierno en 2021: "Es el momento de empujar juntos y juntas, de ganar juntos y juntas. Porque este país merece la pena. Merece la pena por su gente diversa, por quienes madrugan, por quienes cuidan, por quienes estudian, por quienes resisten"

"España es mucho mejor que el ruido que a veces escuchamos. España es mucho mejor que su odio. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla", zanja Díaz en el vídeo en el que ha anunciado su decisión de renunciar a liderar el nuevo Sumar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.