La reacción del Gobierno y Sumar a la marcha de Yolanda Díaz tras la legislatura: "La mejor ministra de Trabajo de la historia"

Los detalles Desde Moncloa han trasladado su "gratitud" a la ministra de Trabajo por su "trabajo diario" y por su "gran papel" como vicepresidenta del Gobierno, tras conocer que renuncia a liderar el nuevo Sumar.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será la candidata del movimiento de izquierdas en las próximas elecciones generales.

Una decisión que ha desvelado a través de una carta en la que admite que siempre tuvo "muchas reticencias" ante la idea de ser candidata. "La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

Una renuncia a la que han reaccionado desde el Gobierno y Sumar, mostrándose agradecidos por su trabajo. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que Yolanda Díaz es "la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país".

"Muchas gracias por hacer posible lo imposible y defender como nadie los derechos de la mayoría trabajadora", ha escrito el ministro en redes sociales.

Ernest Urtasun también ha reaccionado a esta noticia, señalando que queda "mucho por hacer" y mandándole un claro mensaje a Yolanda Díaz. "Siempre contigo, compañera", ha destacado el ministro de Cultura.

Por su parte, fuentes del Gobierno han trasladado a laSexta que respetan su decisión, trasladando a la ministra su gratitud por su trabajo diario, destacando "su gran papel como vicepresidenta".

Mónica García ha enviado un mensaje de gratitud a Yolanda Díaz a través de sus redes sociales, destacando que ha estado "a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia".

"Gracias por todos los avances impulsados desde el Ministerio de Trabajo para construir un nuevo laborismo del siglo XXI avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca", ha indicado, añadiendo que es la responsable de haber levantado un nuevo proyecto de alianza que "pudo parar a las derechas en 2023 y construir un Gobierno de coalición que sigue hoy avanzando".

Un mensaje que ha finalizado dejando claro que está con ella y "con todos los que están por venir seguimos caminando".

También la ministra de Infancia y dirigente de IU, Sira Rego, ha querido ensalzar la gestión de su compañera. "Gracias Yolanda por poner a las personas trabajadoras de este país por delante", ha escrito en un mensaje en redes, donde asegura que seguirán "caminando juntas para conquistar derechos", al tiempo que le envía "un abrazo feminista".

La líder del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha destacado, por su parte, que su compañera de formación es "una pieza fundamental del rompecabezas que es la política" y ha afirmado que seguirán trabajando juntas "para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y construir un horizonte de esperanza". Ha recordado que hace más de 14 años se cruzaron sus caminos y que, a lo largo de este tiempo, ha descubierto que es "una mujer fuerte, valiente, luchadora y muy alegre".

Según ha destacado, Yolanda Díaz se ha "dejado la piel por las mayorías trabajadoras de este país y por la justicia social, a pesar de todo y de todos".

Baldoví: "Sin Yolanda no hubiese habido un Gobierno progresista"

El portavoz de Compromís en Les Corts ha reaccionado a esta renuncia en Al Rojo Vivo. Joan Baldoví ha destacado la "generosidad" de Yolanda Díaz, asegurando que dice mucho de ella que haya querido dar un paso al lado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que sin ella "no hubiese habido Gobierno progresista", recordando que fue necesario su empuje en las pasadas elecciones para obtener los resultados que se obtuvieron. "Ha sido una de las mejores ministras de Trabajo y los números lo dicen", ha zanjado.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha considerado la renuncia de Díaz un "acto de generosidad" y ha coincidido al situarla como "la mejor ministra de Trabajo" de la historia de España. En declaraciones a los medios, ha agregado que la vicepresidenta segunda ha tomado, desde la coherencia, una decisión de carácter personal que tiene obviamente una repercusión política.

Sobre si es el momento ya de hablar de nombres para encabezar esa candidatura, ha dicho que hay que reflexionar mucho y trabajar con calma desde los partidos del espacio Sumar y lograr "una unidad que funcione y que sea efectiva" para la sociedad.

La portavoz de los Comunes dentro del grupo parlamentario Sumar, Aina Vidal, ha remarcado, también en el Congreso, que a Díaz aún le queda un año y medio al frente del ministerio de Trabajo. Ha considerado que no es el momento de hablar de nombres y rechazado que la ministra de Trabajo fuera un obstáculo para un nuevo proyecto de izquierdas.

Sobre si la confluencia con Podemos podría ser ahora más fácil, ha señalado que espera que no dependa de algo tan simple como un nombre o una persona.

