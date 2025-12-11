La mutación de Rufián: de un político centrado en la independencia a focalizar su lucha en las preocupaciones españolas

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso llegó al parlamento con la idea de la independencia de Cataluña y, ahora, ha llegado incluso a lanzar la idea de una candidatura conjunta a la izquierda del PSOE.

Gabriel Rufián aterrizó en la política nacional con la idea clara de luchar por la independencia de Cataluña. Su discurso estaba centrado en ello, pero su evolución se ha tornado en una pesadilla para la oposición española y un constante recordatorio de focalizar las medidas del Gobierno en las preocupaciones reales de los españoles.

Con esta transformación, el portavoz de ERC en el Congreso se ha convertido en un dolor de muelas constante para los partidos de derecha. De hecho, Rufián es uno de los diputados más duros en la Cámara Baja con la ultraderecha. Eso sí, sin perder su tono irónico y burlesco.

"Dicen que van a expulsar a 8 millones de inmigrantes (...). Si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal", decía Rufián el pasado julio en el Congreso.

Ahora bien, también el Partido Popular y especialmente su líder, Alberto Núñez Feijóo, han recibido numerosas críticas del catalán. Una figura política que no calla las críticas ni con el Gobierno de coalición. "Lo que le va a echar de la Moncloa no va a ser la corrupción. Lo que le va a echar es el coste de la vida", le decía directamente a Pedro Sánchez en una sesión parlamentaria este año.

Un Rufián que, además, ha centrado su lucha en las principales preocupaciones de los españoles. Por ejemplo, la vivienda: "Una familia, una casa. Quien quiera más casas para especular, que pague".

Rufián ha llegado incluso a lanzar la idea de una candidatura conjunta a la izquierda del PSOE. "Si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado", decía en su entrevista en laSexta Xplica este pasado noviembre.

Un político que ahora está muy lejos de aquel que aterrizó en la política nacional allá por 2016 con un discurso absolutamente centrado en la independencia: "La intención es de estar el menos tiempo posible. Este es el parlamento de un país vecino".

