Fernández Vara, el forense que encomendó su vida a la gestión política en Extremadura

El contexto El expresidente extremeño fallecía este domingo después de haber estado dos años luchando contra un cáncer de estómago. Actualmente, Vara era vicepresidente segundo del Senado.

Guillermo Fernández Vara, destacado referente del PSOE y expresidente de la Junta de Extremadura, falleció a los 66 años debido a un cáncer de estómago. Nacido en Olivenza en 1958, inició su carrera como gestor en salud y servicios sociales, convirtiéndose en una figura respetada a nivel nacional. Médico forense de formación, se unió al PSOE de Extremadura bajo la tutela de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Su carrera política despegó a los 37 años, logrando la presidencia de Extremadura en 2007. Tras dos mandatos adicionales, fue derrotado en 2023, tras lo cual dejó su cargo en el partido y fue elegido vicepresidente segundo del Senado.

Fue uno de los referentes y figuras clave del PSOE. Guillermo Fernández Vara(Olivenza, 1958), expresidente de la Junta de Andalucía, ha fallecido este domingo a los 66 años después de que no pudiera superar el cáncer de estómago que padecía desde hacía dos años. Así lo anunciaba su familia política del PSOE de Extremadura, al que se encomendó para gestionar su comunidad.

El político extremeño inició su trayectoria como gestor en el ámbito de la salud y los servicios sociales hasta convertirse en una de las voces más respetadas en el ámbito nacional. Nieto de un fiscal e hijo de un magistrado del Tribunal Supremo, estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Córdoba, en la que se licenció en 1983. Estuvo trabajando como médico forense en casos tan sonados como el de Puerto Hurraco e incluso colaboró con la Cruza Roja.

Se afilió al PSOE de Extremadura pocos años después tras ser fichado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces presidente de la Junta de Extremadura y el que ha sido el padre político de Fernández Vara. Su carrera política no despegó hasta que tuvo 37 años.

Tras la renuncia de Rodríguez Ibarra a ser el candidato socialista a la Presidencia de Extremadura en 2007, la Comisión Ejecutiva de la formación apoyó la decisión de nombrar a Guillermo Fernández Vara como candidato a unas elecciones que terminó ganando por mayoría absoluta con 25 puntos de ventaja sobre el PP.

Dos mandatos seguidos

Al finalizar su primer mandato, cayó en su intento de revalidar la presidencia frente a José Antonio Monago en 2011. No obstante, sí logró dos nuevos mandatos en 2015 (con el apoyo de Podemos) y 2019 (mayoría absoluta) para sumar un total de 12 años al frente de la comunidad autónoma.

Finalmente, en los comicios del 28 de mayo de 2023, Fernández Vara solo sumó 28 diputados, los mismos que la 'popular de María Guardiola, que terminaría siendo investida presidenta con el apoyo de Vox. Tras la derrota, el expresidente anunció su marcha como secretario general socialista en Extremadura y fue elegido senador por la Asamblea de Extremadura. A su vez,​ fue elegido vicepresidente segundo del Senado, cargo que seguía ostentando hasta la fecha.

