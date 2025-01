Lambán presenta su renuncia al Senado y anuncia que deja la política

"Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo". Con estas palabras ha terminado Javier Lambán (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1957) su post en 'X' en el que anuncia haber presentado la renuncia a su acta de senador autonómico. Lo ha hecho este miércoles, con un mensaje en el que explica que deja la vida política "institucional", aunque no renuncia a seguir en la política desde otros ámbitos.

Lambán, que ha recordado que empezó su carrera política en 1983 en el Ayuntamiento de su pueblo natal, hace más de 40 años, "guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a #Aragón y a #España", ha informado que ya ha transmitido esta decisión al presidente del Senado de España, Pedro Rollán, con quien ha mantenido una "conversación formal".

Tras su renuncia, ahora serán las Cortes de Aragón quienes tienen que designar a un nuevo senador que propponga el grupo parlamentario regional.

El expresidente de Aragón durante dos legislaturas y exsecretario general del PSOE deja la política justo dos días después que la ministra y vicepresidenta del PSOE, Pilar Alegría, asume el liderazgo del PSOE en Aragón, después de que su contrincante, Darío Villagrasa, se retirara de la batalla por las primarias.

La toma de posesión formal del cargo será en el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón del 15 y 16 de marzo, después de que la Comisión Regional de Ética y Garantías ratificara el lunes su candidatura.

En su mensaje de despedida, Lambán ha expresado su gratitud al PSOE Aragón, "que me propuso" para formar parte de la Cámara Alta, así como a las Cortes de Aragón, "que me nombraron"; y al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, "por el trato respetuoso que me ha dispensado".

La noticia no ha sorprendido en el partido, pues, Lamban ya había dicho "varias veces" que renunciaría a su acta de senador cuando se renovara la Secretaría General del PSOE, a su cargo desde 2012, según fuentes socialistas a laSexta.

El histórico socialista se despide así tras una extensa carrera política en la que fue presidente autonómico durante dos legislaturas, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, diputado en las Cortes de Aragón y concejal y alcalde de Ejea de los Caballeros, además de senador en los dos últimos años.