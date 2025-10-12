Juanma Moreno reconoce ante la prensa estar "jodido" por el escándalo de las mamografías

Los detalles El líder de la Junta se ha comprometido a que el 30 de noviembre todas las mujeres andaluzas que hayan hecho un cribado tengan una respuesta clara sobre él y a renovar el Servicio Andaluz de Salud.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su malestar ante el escándalo de las mamografías durante el desfile del 12 de octubre, declarando estar "jodido" por la situación. A pesar de haber intentado implementar soluciones, Moreno reconoce la sensibilidad del tema. Se ha comprometido a que para el 30 de noviembre, todas las mujeres andaluzas que hayan realizado un cribado reciban una respuesta clara. Además, ha anunciado un plan de choque para renovar el Servicio Andaluz de Salud, abarcando no solo los cribados de cáncer de mama, sino todos los tipos de cáncer.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha estado presente este domingo en el desfile del 12 de octubre, ha reconocido ante los medios de comunicación que está "jodido" por el escándalo de las mamografías.

El líder del PP en Andalucía ha expresado que se trata de un tema tan sensible que aunque hayan reaccionado y hayan "intentado poner soluciones", está "jodido" por lo ocurrido.

Además, se ha comprometido a que el 30 de noviembre todas las mujeres andaluzas que hayan hecho un cribado tengan una respuesta clara sobre él y a renovar el Servicio Andaluz de Salud. En este sentido, Moreno ha asegurado que va a hacer un plan de choque no solo para los cribados del cáncer de mamá, sino para todos los tipos de cáncer.

