Juanma Moreno reconoce ante la prensa estar "jodido" por el escándalo de las mamografías

Los detalles El líder de la Junta se ha comprometido a que el 30 de noviembre todas las mujeres andaluzas que hayan hecho un cribado tengan una respuesta clara sobre él y a renovar el Servicio Andaluz de Salud.

Juanma Moreno en el desfile por el Día de la Hispanidad.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha estado presente este domingo en el desfile del 12 de octubre, ha reconocido ante los medios de comunicación que está "jodido" por el escándalo de las mamografías.

El líder del PP en Andalucía ha expresado que se trata de un tema tan sensible que aunque hayan reaccionado y hayan "intentado poner soluciones", está "jodido" por lo ocurrido.

Además, se ha comprometido a que el 30 de noviembre todas las mujeres andaluzas que hayan hecho un cribado tengan una respuesta clara sobre él y a renovar el Servicio Andaluz de Salud. En este sentido, Moreno ha asegurado que va a hacer un plan de choque no solo para los cribados del cáncer de mamá, sino para todos los tipos de cáncer.

