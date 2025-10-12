La afirmación de Garamendi que no es real: solo los presidentes de Gobierno conservan coche oficial al dejar el cargo

El contexto El presidente de la CEOE aseguró esta semana que "los altos cargos van a tener un coche hasta que se mueran con un chófer" y eso es algo que pagan "todos y no pasa nada".

Durante una entrevista en Espejo Público, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que altos cargos del Gobierno mantienen coches oficiales y chóferes de por vida, costeados por los ciudadanos. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta. Solo los expresidentes del Gobierno conservan este privilegio tras dejar su cargo. Los vicepresidentes, ministros y otros altos cargos no mantienen estos beneficios una vez finalizado su mandato. Según 'Newtral' y fuentes del Ministerio de Hacienda, existen casos excepcionales en los que se autoriza este servicio por razones de seguridad, aunque no es lo común.

Esta semana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, realizó una rotunda afirmación durante la entrevista que tuvo en Espejo Público, de Antena 3: "Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno... van a tener un coche hasta que se mueran con un chófer ¿Eso quién lo paga? Todos y no pasa nada".

No obstante, esas palabras no son así. Los presidentes del Gobierno, cuando dejan de serlo, sí mantienen ese coche oficial y su chófer. Ahora bien, ni los vicepresidentes, ni los ministros ni esos altos cargos a los que se refiere Garamendi lo mantienen una vez que dejan su cargo en el Ejecutivo.

Por tanto, no es cierto que se esté pagando con el dinero de los ciudadanos coches oficiales de por vida.

Sí que, como recoge 'Newtral' citando fuentes del Ministerio de Hacienda, hay casos excepcionales se puede autorizar este servicio a exaltos cargos "por razones exclusivas de seguridad", aunque no es lo habitual.

