Ahora

Falsa afirmación

La afirmación de Garamendi que no es real: solo los presidentes de Gobierno conservan coche oficial al dejar el cargo

El contexto El presidente de la CEOE aseguró esta semana que "los altos cargos van a tener un coche hasta que se mueran con un chófer" y eso es algo que pagan "todos y no pasa nada".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este jueves en un foro
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Esta semana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, realizó una rotunda afirmación durante la entrevista que tuvo en Espejo Público, de Antena 3: "Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno... van a tener un coche hasta que se mueran con un chófer ¿Eso quién lo paga? Todos y no pasa nada".

No obstante, esas palabras no son así. Los presidentes del Gobierno, cuando dejan de serlo, sí mantienen ese coche oficial y su chófer. Ahora bien, ni los vicepresidentes, ni los ministros ni esos altos cargos a los que se refiere Garamendi lo mantienen una vez que dejan su cargo en el Ejecutivo.

Por tanto, no es cierto que se esté pagando con el dinero de los ciudadanos coches oficiales de por vida.

Sí que, como recoge 'Newtral' citando fuentes del Ministerio de Hacienda, hay casos excepcionales se puede autorizar este servicio a exaltos cargos "por razones exclusivas de seguridad", aunque no es lo habitual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez desde 2020
  2. Comienza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto tras el acuerdo de alto el fuego
  3. Ábalos niega que haya pensado en dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"
  4. Alerta por lluvias extremas, en directo | La UME trabaja en Ibiza para paliar los efectos de Alice
  5. Juanma Moreno centra el fallo de los cribados en la "comunicación" y anuncia que habrá más ceses
  6. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años